استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، بديوان رئاسة الأركان صباح امس وزير القوات المسلحة البريطانية وعضو البرلمان جيمس هيبي ترافقه سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس.



تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية، إضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله مشعل الصباح، وعدد من كبار ضباط الجيش.