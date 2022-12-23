تحقق حلم سائقي السيارات الذين يرغبون في أن تصبح كل إشارات المرور بالمدن خضراء أثناء عبورهم بعد أن تمكنت مجموعة من القراصنة في التسلل إلى نظام التحكم الإلكتروني في إشارات المرور بمدينة هانوفر الألمانية.



وباستخدام كمبيوتر محمول بسيط وجهاز راديو وهوائي، تمكن مجموعة من قراصنة البيانات من التحكم في إشارات المرور بمختلف التقاطعات في المدينة.



وخلال ثوان قليلة من إدخال الأمر إلى جهاز بث إشارات الراديو عبر لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر، تتغير إشارة المرور في أحد الطرق السريعة المزدحمة بمدينة هانوفر إلى اللون الأخضر.

وكشفت قناة إن.دي.آر الألمانية عن الواقعة في أوائل ديسمبر الجاري عندما اتصل القرصنة بالقناة التلفزيونية وبإحدى مجلات الكمبيوتر للتحذير من الخلل المحتمل.

يذكر أن التكنولوجيا القديمة المستخدمة في أنظمة إشارات المرور في 80 مدينة ألمانية على الأقل مصممة بحيث تسمح للحافلات المحلية وسيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء بتحويل الإشارة أمامها إلى اللون الأخضر حتى تواصل سيرها.