بيروت ـ يوسف دياب



أفاد مصدر قضائي مطلع بأن التحقيق في حادثة الاعتداء على دورية تابعة للكتيبة الايرلندية ضمن قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل) «وصل إلى نتائج مهمة للغاية، وتمكن من تحديد هوية المشتبه بهم، لكن لم يتم توقيف أي منهم».

وأكد المصدر لـ «الأنباء» أن «مطاردة مطلقي النار على الدورية الإيرلندية مازالت مستمرة، حتى توقيف الفاعلين»، لافتا إلى أن المعطيات «ترجح اشتراك أكثر من شخصين في إطلاق النار على الدورية لدى وصول الدورية إلى بلدة العاقبية».

وأوضح المصدر القضائي أن «الدورية كانت مراقبة مسبقا وجرت مطاردتها عبر سيارة كان يستقلها مسلحون، وقبل أن تصل إلى موقع الحادث تعرضت لمضايقات واعتراض في نقطتين».

وأضاف ان «المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية، ومنها إفادات شهود مدنيين ممن تواجدوا عند وقوع الحادث، مكنت من تحديد هوية المشتبه بهم بإطلاق النار على الدورية».

وتحدث المصدر عن «تعاون مع المحققين الإيرلنديين الذين وصلوا إلى لبنان، كما تمكن المحققون اللبنانيون من الاستماع إلى الجنديين الإيرلنديين اللذين تماثلا للشفاء كشاهدين، والاطلاع منهما على حيثيات الحادثة.