

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق انه سيطر أول من أمس الأربعاء على شبه الجزيرة العربية منخفض جوي عميق تبلغ قوته بين 1008-1014 مليبار متمركزا في منطقة وسط شبه الجزيرة ويميل إلى الانخفاض أكثر في الجهة الغربية على سواحل البحر الأحمر، ويكون مرتفعا أكثر في شرق شبه الجزيرة على سواحل الخليج العربي وجنوب شبه الجزيرة على سواحل بحر العرب، مشيرا الى ان المنخفض الجوي العميق سيؤدي إلى تمدد المنخفض الجوي السوداني المتمركز في حوض البحر الاحمر والذي أدي إلى سقوط امطار غزيرة على منطقة بور سودان الايام الماضية.



وأضاف المرزوق: توغل المنخفض السوداني وتمدده في شبه الجزيرة العربية أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في الجو، وبالتالي سبب هبوب رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية (كوس إلى كوس مطلعي) معتدلة وتنشط احيانا وتكون سرعتها بين 15-35 كم/ س وستؤدي من بعد ظهر اليوم الجمعة إلى تكون الغيوم الركامية وتجعل الجو غائم كليا وتعطي فرصة جيدة لسقوط امطار رعدية خفيفة ومتفرقة من بعد الظهر، ومن المحتمل ان تستمر حتى فجر السبت، ومن المتوقع مع الصباح ان تتحول الرياح الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 -35 كم/ س تجعل الجو يميل إلى البرودة خصوصا في المساء، متوقعا ان تكون درجة الحرارة بين 9 و11 درجة وفي النهار بين 14و17.



وتابع: فلكيا صادف أمس اليوم الثاني لدخول فصل الشتاء في شمال الكرة الارضية مع تعامد الشمس على مدار الجدي جنوب خط الاستواء ولذلك فإن النهار عندنا في الكويت في اقصى طولا له، حيث بلغ النهار 10:14 عشر ساعات واربع عشرة دقيقة بينما يكون طول الليل 13:46 ثلاث عشرة ساعة وستا وأربعين دقيقة.



وذكر ان بداية شهر جمادى الآخرة يوم الاحد 25 ديسمبر والذي يتوافق مع ميلاد السيد المسيح حسب التقويم الميلادي (الجريجوري) حيث يولد هلال شهر جمادى يوم الجمعة 23 ديسمبر الساعة 1:17، والله تعالى أعلم.