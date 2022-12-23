يوما بعد آخر تظهر الحاجة إلى أدوات ووسائل أكثر عملية من شأنها معالجة مشكلات التنقل والازدحام المروري حسب طبيعة كل بلد، وفي الكويت بات مألوفا رؤية أحدهم على جنبات الشوارع وهو يستقل سكوتر كهربائيا «إي فلاي» كأحد الحلول الصديقة للبيئة والمصممة لتقليل الانبعاثات الملوثة.



ويقدم «إي فلاي» المتوافر حاليا في البلاد وبنقاط مختلفة الحل الأمثل لتقليل الازدحامات المرورية من خلال وسيلة أكثر سلاسة وسهولة في الاستخدام، ويكثر استخدامه في المناطق الحضرية والجامعات كأحد حلول النقل، خصوصا لطلبة ورواد الجامعات ليساعد في حل مشكلة التأخير عن المحاضرات.



ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق السرعة والرفاهية في ذات الوقت عبر التنقل بوسيلة آمنة ومتطورة واقتصادية إضافة إلى توفير الجهد والوقت وتقليل الضغوط النفسية.



وتمت صناعة هذا السكوتر من مواد ذات جودة عالية لتضمن أمان وتوازن المنتج الذي يعمل في مختلف الظروف البيئية الماطرة والمشمسة وغيرها، كما يمتاز بخاصية إعادة التدوير وإعادة الشحن بقدرة انطلاق تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة.



ويمكن الحصول على «إي فلاي» عبر التطبيق الخاص الذي يوضح أماكن توافره على الخريطة ويشترط تزويده للمستخدمين لعمر 18 عاما وما فوق مع إمكانية تدريبهم على أيدي متخصصين.