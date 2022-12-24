بشرى شعبان



ضمن استراتيجية الوزارة في التنمية الاجتماعية وتوفير فرص عمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية أعلنت «الشؤون» ممثلة في إدارة الرعاية الأسرية عن بدء استقبال طلبات التسجيل لتأجير المحلات التجارية ضمن مشروع حاضنة المشاريع «بوتيك33» وذلك وفقا للشروط الآتية:



٭ أن يكون المستأجر كويتي الجنسية من منتفعي المساعدات الاجتماعية.



٭ ألا يقل العمر عن 21 سنة.



٭ أن يكون غير مسجل في أي مرحلة من مراحل التعليم العام.



أما المستندات المطلوبة فأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنها:



صورة عن البطاقة المدنية، ونبذة مختصرة عن المشروع، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين بالتسجيل للحصول على أي استفسار أو معلومة زيارة «مول بوتيك 33» في منطقة السلام.



وأضافت: هناك العديد من المزايا يستفيد منها الراغب في التسجيل في الحاضنة منها إيجارات رمزية بالإضافة إلى خدمات تدريب وتطوير أعمال مجانية.