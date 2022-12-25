

اشتكى الاسباني بيب غوارديولا، مدرب مان سيتي، من عودة لاعب الوسط كالفين فيليبس من فترة كأس العالم مع منتخب بلاده «بوزن زائد» وعدم قدرته على التدرب بشكل طبيعي مع الفريق.



كان غوارديولا غامضا في البداية بشأن سبب عدم وجود فيليبس (27 عاما) على مقاعد البدلاء في الفوز على ليڤربول حامل اللقب 3-2 في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية في ستاد الاتحاد.



لكن بعد التأهل قال غوارديولا «ليس مصابا. لقد وصل من كأس العالم بوزن زائد. لا أعرف لماذا. لم يصل وهو في حالة جيدة لإجراء التدريبات وخوض المباريات».



وتابع غوارديولا «عندما يكون جاهزا سيلعب لأننا نحتاجه كثيرا»، مضيفا أنه ليس لديه أي مشكلة «إطلاقا» مع نظام التدريب في منتخب إنجلترا.



وعندما سئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل، أجاب الإسباني «إنها محادثة خاصة مع كالفين».