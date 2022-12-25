صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مجموعة من التعديلات الاستراتيجية تمهيدا لدخول عصر جديد من التطور في إطار التزامها بتعزيز قيمة ومكانة مسابقات الأندية في الاتحاد القاري.



وبموجبه يتنافس 76 ناديا من أجل الظفر بألقاب البطولات التي تقام على 3 مستويات، بدلا من النظام الحالي الذي يتضمن مستويين للمنافسة.



ويشتمل المستوى الأعلى على مشاركة 24 ناديا يتم توزيعها على منطقتين في الغرب والشرق، وتضم كل منطقة 12 ناديا تتنافس بنظام الدوري. ويخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارجها، في مواجهة ثمانية أندية مختلفة ضمن ذات المنطقة، وتتأهل 8 أندية من كل منطقة إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته ذهابا وإيابا.



ويقام ربع ونصف النهائي والنهائي من مواجهة واحدة بنظام التجمع في دولة واحدة تستضيف المباراة النهائية.



ويشارك 32 ناديا في المستوى الثاني يتم تقسيمها على 8 مجموعات، وتلعب بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16.



وتقام مباريات دور الـ16 وربع ونصف النهائي ذهابا وإيابا، على أن تقام المباراة النهائية من جولة واحدة.



ويشارك في المستوى الثالث 20 ناديا يتم تقسيمها الى 5 مجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة وبنظام التجمع، تتأهل أفضل 8 أندية إلى ربع النهائي الذي تقام مبارياته ونصف النهائي ذهابا وإيابا، على أن يقام النهائي من جولة واحدة.



وأوضخت اللجنة انه تمت المصادقة على استخدام تصنيف مسابقات الأندية من أجل توزيع المقاعد في البطولات اعتبارا من موسم 2024-2025، بالاعتماد على نتائج الاتحادات الوطنية في آخر 8 سنوات (مع وضع قيمة معينة لكل عام)، وبشكل يعكس بصورة أفضل الأداء على مر السنين لهذه الاتحادات.



وكان المكتب التنفيذي صادق على توصية رفع عدد اللاعبين الأجانب في قائمة تشكيلة الأندية من النظام الحالي 3+1 إلى 5+1 (5 لاعبين من أي جنسية بالإضافة إلى لاعب من آسيا).