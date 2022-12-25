استكمالا لجولاتها التكريمية للإشادة بجهود الشركاء الاستراتيجيين، بادرت رئيسة مجلس إدارة «لوياك»، فارعة السقاف، إلى زيارة مقر «مجموعة التمدين القابضة»، وذلك للتعبير عن مدى الشكر والامتنان للدعم المتواصل الذي تقدمه المجموعة منذ نشأة «لوياك» حتى تاريخه.



الزيارة التي أتت في سياق احتفاء مؤسسة «لوياك» بمرور 20 عاما على انطلاقتها، شكلت مناسبة للتذكير بالمسيرة الحافلة التي جمعت «لوياك» والمجموعة في أكثر من محطة وبرنامج تثقيفي وفني وتوعوي، فكان أن تبلورت علاقة راسخة بين الطرفين تكللت بالعديد من الإنجازات والنجاحات.



وفي السياق نفسه، قدمت السقاف درعا تذكارية على شكل ثمرة رمان إلى رئيس مجلس إدارة المجموعة محمد المرزوق أرفقتها برسالة تقدير جاء فيها: «شركاؤنا الأعزاء، تختزن ثمرة الرمان من الحكايا والأسرار ما يعادل جواهرها الحمراء المخبأة في جيوبها. وعبر تاريخها العريق المديد، احتفظت شجرة الرمان لنفسها بمكانة مقدسة في قلوب الشعوب، واعتبرها الناس دلالة العمل الصالح والخصوبة والخير الوفير. واخترنا ثمرة الرمان كهدية رمزية لكم لتمثل مسيرتنا العشرينية الخصبة التي بدأت معكم وكبرت بكم. شركاؤنا الأعزاء، معكم مكنا جواهر من الشباب العربي، ومعكم تمكنا من النجاح حتى بلغنا العشرين».



وكان في استقبال السقاف، إلى جانب المرزوق، كل من هشام الغانم نائب رئيس مجلس إدارة شركة السينما الكويتية الوطنية ورياض أبو دقر نائب الرئيس التنفيذي - شركة الصناعات البريطانية للطباعة والتغليف. وقد ضم وفد «لوياك» كلا من نائب رئيس مجلس الإدارة فادية المرزوق وعضوتي مجلس الإدارة التنفيذيتين عبير العيسى ولارا دردريان والمدير التنفيذي لإدارة مشاريع لوياك للاستدامة يوسف البعيجان.



وإذ أبدى المرزوق ترحيبه الشديد بزيارة السقاف، أشار إلى أن «لوياك برؤيتها ورسالتها وتطلعاتها، تعد امتدادا جوهريا لعمل مجموعة التمدين، خصوصا أننا نحرص بدورنا على تمكين المجتمع ونضع ضمن استراتيجيتنا وأولويتنا تعزيز قدرات الشباب وتنمية المواهب والطاقات، بما يخدم الوطن والبيئة، ويحقق نقلة نوعية على مختلف الأصعدة». وتابع: «نولي في المجموعة اهتماما كبيرا بالمشاريع الطموحة في الكويت بهدف تنفيذ مشاريع مبتكرة تشكل منطلقا أساسيا للنمو المدني والاجتماعي في البلاد».