تساوي طول الليل مع النهار في الكويت يوم 16 مارس المقبل



قال الخبير الفلكي عادل المرزوق انه بعد انتهاء موجة الخير من الامطار التي سقطت مساء أمس الأول بسبب الرياح الجنوبية «الكوس»، فقد بلغت كمية الامطار حتى فجر أمس 2.40 ملم وتزحزح المنخفض الجوي نحو جنوب شبه الجزيرة العربية وعلى سواحل سلطنة عمان والمطلة على بحر العرب، بينما تحول المنخفض الجوي الذي كان متمركزا وسبب توغل المنخفض السوداني الى المنطقة وأدى الى سقوط الامطار، وتحول الآن إلى مرتفع جوي تبلغ قوته بين 1018-1016 مليبار متمركزا شمال شبه الجزيرة العربية.



وأضاف المرزوق: أدى هذا المرتفع الجوي إلى أن تهب على منطقة شمال شرق شبه الجزيرة العربية رياح شمالية إلى شمالية غربية، وكما كانت تسمى في الماضي بين «رياح غربية ورياح النعشي» خفيفة السرعة بين 8-15 كم/ س قد تنشط في بعض الأحيان بالمناطق الخارجية مثيرة للغبار الخفيف العالق، ولكن بصورة عامة تجعل الجو صحوا ومشمسا وخاليا من الغيوم وكأنه أيام الربيع في الماضي ويميل قليلا نحو البرودة ليلا، متوقعا ان تكون الحرارة بين 10 و14 درجة مئوية في الليل و20 و22 درجة نهارا، وتبقى هناك فرصة لسقوط الأمطار في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 28 ديسمبر مع تحول الرياح إلى شرقية «كوس» مع احتمال سقوط أمطار أيضا في ثاني أيام السنة الجديدة.



وتابع: تجدر الإشارة فلكيا إلى ان النهار بدأ يأخذ من طول الليل دقيقة واحدة في اليوم، بمعنى ان نهار اليوم أطول من نهار الأمس بدقيقة واحدة فقط، ويبلغ طول النهار اليوم 10:16 وسيستمر النهار بالطول والليل في القصر دقيقة واحدة يوميا، حتى 16 مارس، حيث يتساوى طول الليل مع النهار بالكويت في هذا اليوم، والله تعالى أعلم.