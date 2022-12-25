مازن حوا: لدينا إيمان راسخ بأن هذه الصفقة ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمساهمين

«العقارات» ملتزمة بتطوير مشاريع تساهم بشكل كبير في تعزيز حياة ورفاهية المجتمع



أعلنت شركة العقارات المتحدة، إحدى كبرى الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نجاح صفقة اندماجها مع شركة أبراج المتحدة القابضة وشركة الضيافة القابضة، حيث وافق مساهمو الشركة على هذا الاندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 24 أكتوبر 2022، وعليه تكون شركة العقارات المتحدة هي الشركة الدامجة في حين تصبح كلتا الشركتين الكيانات المدمجة.



كما وافق مساهمو العقارات المتحدة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 24.3 مليون دينار ليرتفع من 118.8 مليون دينار إلى 143.1 مليون دينار تقريبا، وذلك بإصدار 242.6 مليون سهم عادي بالقيمة الاسمية، حيث تم تخصيص 184.2 مليون سهم لمساهمي شركة أبراج المتحدة القابضة بمعدل تبادل أسهم يبلغ 0.64 سهم جديد في رأسمال شركة العقارات المتحدة مقابل كل سهم واحد في رأسمال شركة أبراج المتحدة القابضة بخلاف الأسهم المملوكة من قبل شركة العقارات المتحدة في شركة أبراج المتحدة القابضة.



كما تم تخصيص 58.3 مليون سهم جديد لمساهمي شركة الضيافة القابضة بمعدل تبادل أسهم يبلغ 0.58 سهم جديد في رأس مال شركة العقارات المتحدة مقابل كل سهم واحد في رأسمال شركة الضيافة القابضة.



واتساقا مع إتمام عملية الاندماج، فقد تمت الموافقة على إعادة الهيكلة الداخلية لأصول وحقوق والتزامات وأعمال شركتي أبراج المتحدة القابضة والضيافة القابضة وتحويلها لصالح شركة العقارات المتحدة، ويعد هذا الاندماج إنجازا مهما آخر للشركة، حيث إنه يعزز الأداء التشغيلي للمجموعة، وهو أمر يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية ويزيد من قدرتها التنافسية المالية.



وقد تم ترتيب عملية الاندماج ضمن إستراتيجية واضحة تهدف إلى الارتقاء بمحفظة أصول الشركة وتعزيز قدرتها.

وتشكل الزيادة في الإيرادات، والتوسع والتنويع في محفظة أصول شركة العقارات المتحدة، وتعزيز القيمة للمساهمين بعضا من الفوائد المباشرة المتوقعة من هذا الاندماج.



وفي معرض تعليقه على عملية الاندماج هذه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، مازن حوا: «يسرنا أن نعلن عن استكمال عملية الاندماج لشركة العقارات المتحدة وفقا لخطة الاندماج المعلنة في مارس 2022 وضمن الإطار الزمني المحدد لها».



وأضاف حوا قائلا: «لدينا إيمان راسخ بأن هذه الصفقة ستعمل على خلق فرص استثمارية جديدة للمساهمين واستفادتهم من محفظة متوازنة ومتنوعة من الأصول».



وأكد ثقة جميع الأطراف بالفوائد التي يحققها هذا الاندماج، كما توجه بالشكر إلى جميع الجهات التنظيمية والرقابية وعلى رأسهم، هيئة أسواق المال وجهاز حماية المنافسة ووزارة التجارة والصناعة على جهودهم ودورهم في مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.

مثمنا دور شركة كامكو إنفست، مدير عملية الاندماج، ومكتب الحسام «الطرقي وشركاه» للاستشارات القانونية والمحــامــاة، المستشـــار القانوني لعملية الاندماج، في تحقيق هذا النجاح.



كما نوه بأن إتمام هذه العملية لم يكن ممكنا أن يتحقق لولا الدعم المقدم من المساهمين الكرام، فضلا عن الجهود الحثيثة لجميع أعضاء الفريق والشركاء المعنيين في هذه الصفقة.



واختتم حوا حديثه، قائلا: «تؤكد العقارات المتحدة التزامها المستمر بقيمها المرتكزة على تطوير مشاريع تساهم بشكل كبير في تعزيز أسلوب حياة ورفاهية المجتمع، فضلا عن استكشاف فرص نمو مستقبلية تعزز من قدرة الشركة المالية».



وكانت شركة أبراج المتحدة القابضة، وهي مملوكة لشركة العقارات المتحدة، قد تأسست في عام 2006، وتتمحور أعمالها الأساسية على الاستثمار العقاري وأنشطة التطوير.

وتضم محفظة عقارات شركة أبراج المتحدة القابضة كلا من برج الشهيد، وبرج المدينة، وبرج كيبكو، ومواقف السيارات الموجودة في الحي التجاري في الكويت منطقة شرق، ومارينا بلازا في السالمية.



كما كانت شركة الضيافة القابضة، وهي مملوكة لشركة العقارات المتحدة، قد تأسست في عام 2005، وهي تدير العديد من الشركات التابعة المنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء لبنان ومصر.

وتضم محفظة أصول وأعمال الشركة فندق سفير بحمدون وروشة فيو 1090 في لبنان إلى جانب الاستثمار في أصول الضيافة والأراضي في مصر.