المطوع: «القرين» شريك أساسي مع «النقل العام» في استيراد هذه التكنولوجيا المتطورة والجديدة إلى الكويت

السعد: «النقل العام» تمتلك خططاً جديدة ومستقبلية بناء على إستراتيجية موضوعة سيتم تنفيذها بالمستقبل القريب



أعلنت شركة النقل العام الكويتية وشركة القرين لتجارة السيارات عن وصول أول حافلة خطوط للنقل الجماعي تعمل بنظام الكهرباء بشكل متكامل إلى الكويت.



وقد تم الإطلاق الرسمي للحافلة الكهربائية في الكويت تحت رعاية وبحضور تشانغ جيان وي السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى الكويت، وتشنغ يونغرو من المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية.



وقد تم تصنيع الحافلة الكهربائية من قبل شركة كينج لونج، والتي تعتبر من أوائل الشركات المنتجة للحافلات التي تعمل بنظام الكهرباء في الصين.



وتعمل حاليا العديد من حافلات كينج لونج المزودة بمحرك احتراق داخلي على الطرقات في الكويت، ولكن هذه هي الحافلة الكهربائية الأولى على الإطلاق التي يتم تشغيلها في الكويت.



وبهذه المناسبة، أعرب أحمد المطوع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة القرين لتجارة السيارات، عن مدى فخره واعتزازه لكون شركة القرين شريكا أساسيا مع شركة النقل العام الكويتية في استيراد هذه التكنولوجيا المتطورة والجديدة إلى الكويت.

وأضاف أن جميع المواطنين الكويتيين سيستفيدون من استخدام وسائل النقل العام التي تعمل بالطاقة الكهربائية.



علاوة على ذلك، تقدم المطوع بالشكر إلى شركة النقل العام الكويتية على ثقتها في الخدمات التي تقدمها شركة القرين لتجارة السيارات، كما أثنى على دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشركة النقل العام الكويتية لرؤيتهم وخططهم المستقبلية الهادفة في استكشاف وتطوير وإدخال تقنيات جديدة للنقل العام.



من جانبه، شكر منصور عبدالمحسن السعد الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام الكويتية، شركة القرين لتجارة السيارات على دعمها والتزامها بجلب منتجات جديدة ومتطورة إلى الدولة، مؤكدا على أن «النقل العام» لديها العديد من المشاريع والخطط الجديدة والمستقبلية بناء على إستراتيجيتها الموضوعة التي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب مما سوف تساهم وتعزز بشكل كبير الملائمة والراحة التي تقدمها شبكة المواصلات العامة في الكويت.



وتعد شركة القرين لتجارة السيارات هي الموزع الحصري لحافلات كينج لونج في الكويت، وتفخر إدارة الشركة بتزويد شركة النقل العام الكويتية مؤخرا بأكثر من 300 حافلة نقل جماعي والتي تعمل حاليا في جميع مختلف محافظات الكويت.



وتأمل إدارة شركة القرين بالحصول على طلبات إضافية من شركة النقل العام الكويتية والتي تعمل على زيادة وتحديث أسطولها الحالي من الحافلات وتطوير شبكة خطوطها في جميع أنحاء مناطق الكويت.



وتعتبر شركة النقل العام الكويتية شركة رائدة في مجال النقل العام والنقل الخاص في الكويت، والشركة على ثقة من أن هذه الحافلة لن تكون فقط مقبولة من قبل المواطنين الكويتيين، ولكنها ستمهد الطريق أيضا لتشغيل المزيد من الحافلات الكهربائية في المستقبل.



وفي سياق متصل، تخطط إدارة شركة النقل العام الكويتية لتشغيل المزيد من الحافلات الكهربائية بمجرد الانتهاء من البنى التحتية اللازمة، كما أن إدارة الشركة على دراية ويقين من أنه في النهاية ستكون جميع الحافلات العاملة في البلاد هي حافلات يتم تشغيلها كهربائيا.



والجدير بالذكر أن الحافلات الكهربائية لديها ميزتان رئيسيتان تميزها عن الحافلات التقليدية التي تعمل بمحركات الديزل، وفيما يتعلق بالميزة الأساسية فهي أن الحافلات الكهربائية خالية من انبعاث الغازات الملوثة من العادم، وهذا مهم للغاية كعنصر أساسي للمساعدة في خلق بيئة صحية للمواطنين، كما أنها خالية أيضا من الضوضاء إلى حد كبير، الأمر الذي يضمن راحة أكثر للركاب.