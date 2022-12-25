أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة مي البغلي قرارا بإشهار جمعية نفع الخيرية.



وجاء في القرار:



مادة 1: تشهر جمعية نفع الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وتضمن النظام الأساسي لجمعية نفع الخيرية ان وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بتسجيل جمعية نفع الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف المساهمة في تقديم كافة الإعانات والمساعدات الخيرية للمستحقين والاستجابة الإنسانية النوعية وحماية الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع وإحياء مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال تقديم كافة اشكال الدعم والرعاية للفقراء والأرامل والأيتام والعجزة وتنظيم ودعم برامج الدعوة الى الله تعالى والتعريف بالعقيدة الصحيحة بالحكمة والموعظة الحسنة بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة وكفالة الأئمة والدعاة وتقديم المساعدات لطلاب العلم المتفوقين والمبدعين في المراحل المختلفة ودعم الرسائل العلمية وبناء شراكات متميزة وفاعلة مع الهيئات والمؤسسات الرائدة ذات الاهداف المماثلة بما يحقق الاهداف العامة للجمعية والاهتمام بالداعمين والمتطوعين، على ان تمارس هذه الاهداف داخل دولة الكويت بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة.



والمؤسسون هم:



٭ عبدالعزيز دغيشم محمد الدغيشم



٭ توفيق محمد سعود العبادي



٭ ماجد عبدالرحمن جاسم الحسن



٭ مشاري أسامة يوسف العمر



٭ أسامة يوسف عبدالله الرويح



٭ أسامة يوسف محمد العمر



٭ عبدالله علي جريد المطيري



٭ محمد أسامة يوسف العمر



٭ بدر محمد إبراهيم الياسين



٭ لطيفة خالد يوسف العمر



٭ امينة يوسف محمد العمر



٭ نورية علي سليمان العصيمي



٭ عبدالله عبداللطيف عبدالله الدعي



٭ عبداللطيف عبدالله عبداللطيف الدعي



٭ يوسف سلطان يعقوب السلاحي



٭ بدر حمد إبراهيم إسماعيل البدر



٭ فهد جاسم فهد الفوزان



٭ حامد عبدالله حمد السريع



٭ خالد محمد احمد الخباط



٭ مروان عبدالرحمن احمد القصار



٭ عبدالله حامد عبدالله السريع



٭ عادل بدر حمد إسماعيل البدر



٭ احمد بكر احمد النجار



٭ إبراهيم سلطان يعقوب السلاحي



٭ ثامر احمد بكر النجار



٭ علي خالد عامر المسباح المريخي



٭ عادل محمد حمد السريع



٭ عبدالعزيز عادل محمد السريع



٭ ضاري احمد بكر النجار



٭ ناصر بدر عبدالله الفرحان



٭ فايز صالح عثمان العمير



٭ عبدالعزيز لافي كميخ المطيري



٭ محمد سالم سعيد سالم بورحمه



٭ احمد حسين احمد يوسف



٭ خالد ربيعة شاهين الربيعة



٭ فؤاد مبارك إبراهيم المشاري



٭ عادل سالم شهاب سالم الشهاب



٭ عبدالعزيز سعود فريج الفريج



٭ مبارك سعد سند السيحان



٭ وليد عبدالكريم عبدالعزيز الشيحه



٭ عبدالله محمد يوسف الحداد



٭ فؤاد فيصل جاسم الربيعان



٭ احمد وليد خليل الكندري



٭ صالح عبدالله صالح بوغيث



٭ سامي عبدالسلام إبراهيم النجار



٭ عبداللطيف سامي عبدالسلام النجار



٭ عبدالله بدر ناصر العتال



٭ محمد يوسف عبدالله الحداد



٭ عبدالوهاب علي سعد الرومي



٭ محمد حسين عبدالله تقي



٭ عادل فهد براك الخميس



٭ هاني فيصل جاسم الربيعان



٭ فيصل هاني فيصل الربيعان



٭ يوسف خالد يوسف العمر



٭ خالد يوسف محمد العمر



٭ زنكي خالد إبراهيم الزنكي



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى، تبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.



..والجمعية الكويتية لمكافحة المخدرات



أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي قرارا بإشهار الجمعية الكويتية لمكافحة المخدرات.



وتضمن القرار: مادة 1: تشهر الجمعية الكويتية لمكافحة المخدرات لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



..وجمعية «غراس» للتوعية والوقاية من المخدرات



أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي قرارا وزاريا بإشهار الجمعية الكويتية للتوعية الوقاية من المخدرات «غراس».



وتضمن القرار:



مادة 1: تشهر الجمعية الكويتية للنوعية والوقاية من المخدرات غراس لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.