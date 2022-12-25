مبارك الخالدي



استأنف الفريق الأول بالنادي العربي تدريبات مساء امس بعد انتهاء الإجازة القصيرة الممنوحة للاعبين، حيث وضع الجهاز الفني للفريق برنامجا خاصا للحفاظ على الجاهزة البدنية والفنية للاعبين طوال فترة التوقف وكذلك الاستعداد لخوض منافسات الجولة الخامسة من كأس «زين» التي من المقرر أن تنطلق يومي 4 و5 يناير المقبل.

وفي هذا الإطار، علمت «الأنباء» أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة تدرس تقديم موعد اقامة مباريات هذه الجولة إلى يومي 28 و29 من الشهر الجاري.

ويفتقد «الأخضر» خلال فترة التحضيرات جهود لاعبيه المنضمين إلى المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض «خليجي 25» في البصرة، وهم: سليمان عبدالغفور وسلطان العنزي وحسن حمدان وعلي خلف وبدر طارق.