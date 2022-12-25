

أعلن الاتحاد العراقي أمس اطلاق بيع بطاقات الدخول إلى مباريات «خليجي 25» عبر منافذ البيع المباشر والبيع الإلكتروني، حيث قال عضو الاتحاد العراقي رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة أحمد الموسوي، ان البطاقات ستباع وفق آليتين إحداهما إلكترونية تباع عبر رابط إلكتروني وعن طريق البيع المباشر عبر 5 منافذ في ملعب البصرة الدولي وملعب الميناء وفي (شنشل مول) وفي (تايم سكوير مول) وموقع على كورنيش البصرة.

وأضاف أن كل بطاقة ستكون لمباراتين اثنتين في الجولتين الأولى والثانية وستكون لمباراة واحدة في الجولة الثالثة والأدوار النهائية.

وبين أن البطاقات صنفت على 4 درجات الأولي باللون الأخضر وسعرها 30 دولارا لمباراتين اثنتين ثم الدرجة الثانية باللون الأصفر بسعر 20 دولارا لمباراتين اثنتين ثم الدرجة الثالثة باللون الماروني بسعر 14 دولار لمباراتين اثنتين والدرجة الرابعة باللون السماوي بسعر 10 دولارات لمباراتين اثنتين، مضيفا أن السعر سيكون نصف تلك القيمة حين تكون البطاقة لمباراة واحدة في الجولة الثالثة، على أن تحدد لاحقا أسعار بطاقات الدخول إلى نصف النهائي والنهائي.