هادي العنزي



واصل الكويت صدارته للدوري العام لكرة السلة بتغلبه على اليرموك 150-69، محققا فوزه الثامن تواليا، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 16 نقطة، فيما حصل اليرموك على نقطة الخامسة ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويحتل الكويت قمة الترتيب بذات الرصيد من النقاط وبفارق التسجيل عن كاظمة الذي تغلب على العربي أمس الأول 109-89.



وتقام اليوم مباراتان ضمن دوري الدمج، حيث يلتقي الصليبخات مع القرين في 5:15 مساء على صالة الاتحاد، بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ويتبعها مباشرة مواجهة تجمع النصر مع الشباب في 7:15 مساء.



لم يجد الكويت حامل اللقب الموسم الماضي صعوبة في تجاوز «أبناء مشرف»، وشهدت أغلب الأشواط الأربعة للمباراة فارقا كبيرا للكويت، حسم الربع الأول 36-13، وضاعف لاعبوه من تسجيلهم في الربع الثاني، ليخرجوا بنتيجة مضاعفة بواقع 68-31، كما واصل أفضليته في الربع الثالث، مسجلا 38 نقطة، فيما لم يستطع لاعبو اليرموك تسجيل سوى 24 نقطة، وشهد الربع الأخير تسجيل أكبر عدد من النقاط للكويت ب 44 نقطة، وسط تراجع أداء لاعبي اليرموك بشكل ملحوظ، حيث لم يسجلوا سوى 14 نقطة فقط، وتألق في صفوف «الأبيض» لاعبه الشاب سهو السهو بتسجيل 29 نقط.