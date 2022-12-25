عبدالعزيز جاسم



يواصل منتخبنا الوطني تدريباته اليومية على الملعب الفرعي لستاد جابر الدولي بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو، حيث انطلقت التدريبات أول من أمس بغياب عيد الرشيدي الذي كان يعاني من آلام في المعدة ودخول 3 لاعبين في تدريبات خاصة وهم: عبدالعزيز وادي وحمد القلاف وعبدالله غانم الفهد لعدم تعافيهم من الإصابة بشكل مؤكد حتى الآن.



من جهته، بين مدير المنتخب عبدالرحمن الموسى خطة إعداد «الأزرق» للمشاركة في «خليجي 25» التي ستقام في البصرة من 6 حتى 19 يناير أن التدريبات ستسمر لمدة 6 أيام في الكويت مع تواجد اللاعبين في معسكر داخلي بأحد الفنادق على أن يغادر بعدها الوفد إلى البصرة في 29 الجاري لملاقاة المنتخب العراقي وديا في 30 منه على أن تعود بعثة المنتخب في اليوم التالي إلى الكويت مع منح اللاعبين راحة، ومن بعدها سيستأنف منتخبنا تدريباته في 2 يناير، على ان يغادر إلى العراق في 4 منه استعدادا لافتتاح مبارياته في البطولة أمام المنتخب القطري في 7 يناير، حيث تضم المجموعة الثانية أيضا منتخبي البحرين والإمارات.



وقال الموسى إن قائمة المدرب بينتو لم تتغير كثيرا عن معسكر دبي السابق باستثناء دخول فهد الهاجري ويعقوب الطراروة بدلا من خالد شامان وراشد الدوسري، مبينا أن القائمة الحالية هي النهائية للمشاركة في البطولة إلا في حال إصابة لاعب وقرر المدرب استدعاء لاعب آخر بدلا منه، لافتا إلى أن القائمة سيتم تقليصها لاحقا إلى 23 لاعبا حسب لائحة البطولة.



وأشار إلى أن استدعاء بعض اللاعبين الكبار في السن يأتي بسبب النقص في بعض المراكز، مشيرا إلى أن بدر المطوع هو بمثابة«أخ وصديق وشهادتي فيه مجروحة» لكن المدرب ارتأى منح اللاعبين المهاجمين الشباب فرصة ونتمنى أن نكتشف بدرا آخر في قادم الأيام.



وأكد أن «الأزرق» لا يشارك في البطولات إلا وهو يضع نصب عينيه تقديم مستوى جيد، على الرغم من أننا في الوقت الحالي نسعى لبناء منتخب، لذا نتمنى أن نكون على قدر من المسؤولية مع اللاعبين لتجاوز إخفاقات القترة الماضية، موضحا أن استمرار عبدالعزيز وادي الذي يعاني من إصابة في الوقت الحالي من عدمه سيتضح من خلال التقرير النهائي للجهاز الطبي وبقرار من الجهاز الفني.