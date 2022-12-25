وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، عن سبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020 بشأن التركيبة السكانية.



ونص السؤال على ما يلي:



صدر القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية لضبط تباين عدد المقيمين في الدولة إذ وصلت بعض الجاليات لأرقام تلامس أرقام المواطنين.



وعلى الرغم من دخول القانون حيز التنفيذ من تاريخ 28 نوفمبر 2020، إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: لماذا لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020 حتى الآن بالمخالفة للمادة الخامسة منه والتي تقتضي بأن يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص اللائحة التنفيذية خلال سنة من هذا القانون؟ وهل أجرت وزارة العدل تحقيقا في شأن أسباب تعطيل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 74 لسنة 2020؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما نتيجة هذا التحقيق؟ ومتى ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون 74 لسنة 2020؟