الفن أخلاق والتزام.. «سفن ستايل» لـ «أبناء المنصور» تبحث عن أفكار مختلفة ولا تتقيد بنصوص معينة



عبدالحميد الخطيب



أكد النجم القدير حسين المنصور لـ«الأنباء» انتهاء تصوير مسلسله الرمضاني «عزيز الروح»، وقال: نحن حاليا في مرحلة المونتاج، والعمل جاهز للعرض في شهر رمضان المبارك، وهو يضم مجموعة متميزة من النجوم اشارك معهم، منهم محمد المنصور وهدى الخطيب ولمياء طارق وعبير احمد وفخرية خميس وحمد العماني واحمد النجار وكفاح الرجيب وغرور، وآخرون.



وتابع المنصور: العمل اجتماعي «مودرن» عن الحياة اليومية وما فيها من فرح وحزن ومشاكل، لافتا الى ان شركة «سفن ستايل» لـ«أبناء المنصور» تبحث دائما عن الافكار المختلفة ولا تتقيد بنوعية معينة من النصوص، وأردف: قدمنا رمضان الماضي «نوح العين» التراثي لأننا وجدنا فيه فكرة واسقاطات معينة، أما «عزيز الروح» فهو لكاتب جديد اخذنا بيده وعدلنا على النص، ونقدم من خلاله خطا دراميا رئيسيا بيني وبين محمد المنصور وتتشعب منه الخطوط الثانية.



وعاد النجم القدير للتأكيد على تصريحات سابقة له حول استعانة بعض المنتجين في اعمالهم بنجوم «السوشيال ميديا» نظرا لعدد متابعيهم الكبير بغض النظر عن موهبتهم، وقال: ما زلت عندي رأيي بأنني لا أعترف نهائيا بشخص يدخل مجال التمثيل لان لديه «فانز» بالملايين ويقدم اعلانات، الا اذا كان يمتلك الموهبة، مثل لعب كرة القدم فلن ينجح فيها إلا الموهوب فقط، مستدركا: نحن في اعمالنا ننتقي الفنان الحقيقي الذي نقتنع به، ويكون المخرج مقتنعا به ايضا، وهناك فنانات وفنانون «دشوا» الوسط من اجل الشهرة، «ومو راضين يتعلمون الالتزام»، الواحد منهم فقط يعتني بشعره ولبسه ويقول «اعطوني دور»، لكن الفن اخلاق والتزام.



وفي سياق آخر، شدد المنصور على ان الانتاج مجال «متعب». وأوضح: في «عزيز الروح» تعبنا جدا ليس ماديا لكن جسديا، لان لوكيشنات التصوير فيه كثيرة فريق العمل كان ينتقل بكل معداته بين بيوت ومخفر ومستشفى وغيرها من الاماكن، حتى انتاج مسلسل «نوح العين» كان مرهقا، لانه احتاج الى اكسسوارات معينة تكون قديمة وهي غير متوافرة الآن، بجانب التصوير في مدينة تراثية تناسب اجواء الماضي من فرجان ومنازل وغيرها من الأمور.



يذكر أن مسلسل «نوح العيون» عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته حسين المنصور بجانب شقيقه الفنان القدير محمد المنصور وعدد من النجوم، منهم: هدى الخطيب ومحمد جابر وعلي جمعة وعبدالله ملك ومرام البلوشي وأحمد النجار ومي البلوشي وغيرهم، وقدم العمل صراع الخير والشر بطرح درامي متميز حاز اعجاب المشاهدين.