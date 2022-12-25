بشار جاسم



عادت المطربة اللبنانية الشابة متعددة المواهب رولا قادري بنجاح كبير لتفتتح العام الجديد بأحدث أغانيها المنفردة بعنوان «يا قلب».



رولا قادري تمثل الجيل الجديد في موسيقى البوب العربية، ودخلت قلوب الملايين دون استئذان بعفويتها، وبساطتها، وبأدائها الراقي وإحساسها الصادق وصوتها الحنون.



فبظرف سنتين فقط حصدت رولا شعبية واسعة ونسبة مشاهدات عالية جدا وأرقاما قياسية جعلتها تحقق نجاحا كبير جدا في العالم العربي، وقد ترجم هذا النجاح من خلال الحفلات والعروض التي أدتها رولا في مهرجان دبي سيتي ووك ـ ومهرجان فيفا للجماهير وغيرها من العروض التي أدتها منذ بدء مسيرتها الفنية.

رولا تميزت بالخليجي وتألقت باللبناني وتفوقت بالعراقي وأبدعت بغنائها للغات عدة منها التركي واليوناني والفرنسي، وها هي اليوم تعود إلى جمهورها لتقدم أغنية خاصة بها باللهجة العراقية التي تحب. وتقول كلماتها:



دوخني حبك آني وميت بيك



ولو بيدي حب العالم كله انطيك



تستاهل هذا الحب اكيد



ماحلوه الدنيا ابدونك وابلياك



عيشني ابقلبك رايد ابقى اوياك



احبك واتحبني موت اريد



«يا قلب» أغنية رولا الجديدة، أغنية عراقية من كلمات محمد الواصف، ألحان وتوزيع حسام الصعبي ومن انتاج شركة قنوات ميوزك وإخراج جاد الصعبي.



عن أغنيتها الجديدة، قالت قادري: أنا متحمسة للغاية لإطلاق «يا قلب» لا أستطيع الانتظار حتى يسمع الجمهور أحدث أعمالي التي أديتها باللهجة العراقية التي أعشقها.