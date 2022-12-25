الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن المنتخبات التي حصلت على التقدير والدرجة الأعلى في مونديال قطر 2022، في تقرير خاص له عن منتخبات الأرجنتين والمغرب وفرنسا وكرواتيا واليابان، تطرق خلاله إلى فوز الأرجنتين باللقب الثالث في تاريخها، ووصول فرنسا إلى النهائي للمرة الثانية تواليا، وتفوق المغرب التي باتت أول دولة من إفريقيا تصل نصف نهائي المونديال، وتميز كرواتيا واليابان ضمن المنتخبات القليلة التي حازت تقديرا عاليا.



وتفرد المغرب بالحصول على تقدير ممتاز وفقا للتقرير الذي تحدث عن وصول «أسود الأطلس» إلى أبعد دور في نهائيات كأس العالم بعد مسيرة تألق مميزة، وبعد أن خالفوا التوقعات التي كانت تتوقع أن تحمل السنغال وغانا آمال افريقيا في تخطي مرحلة المجموعات، خصوصا أن المغرب لم تحقق هذا الإنجاز منذ 1986، غير أن المنتخب المغربي استطاع حصد المركز الرابع للمرة الأولى في تاريخه



وأعلن «فيفا» أن بطولة مونديال قطر كانت خالية من كل تلاعب بالمباريات حسب نتائج التحقيقات التي قامت بها هيئة الحفاظ على النزاهة، كما أفاد بأن هيئة الحفاظ على النزاهة التي عينها لمراقبة حوادث التلاعب بمباريات المونديال والقضايا المتعلقة بالنزاهة أنهت عملها بنجاح، حيث أسفرت تحقيقاتها عن عدم وجود أي تلاعب بالمباريات خلال البطولة.



كما سلط «فيفا» الضوء على 7 حراس مرمى مرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم خلال حفل جوائز الأفضل المقرر إقامته 27 فبراير، حيث يتم منح الجوائز تقديرا للإنجازات في الفترة بين 8 أغسطس 2021 و18 ديسمبر 2022.



وأشار «فيفا»، عبر موقعه الرسمي، إلى أن التنافس على جائزة أفضل حارس مرمى للرجال سيكون قويا في ظل وجود الأرجنتيني إميليانو مارتينيز الفائز بالقفاز الذهبي في مونديال قطر، والبرازيلي أليسون بيكر، والمغربي ياسين بونو، والبلجيكي تيبو كورتوا، والكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، والفرنسي مايك ماينان، والألماني مانويل نوير.



إلى ذلك، اختير هدف اللاعب البرازيلي ريتشارليسون في مرمى صربيا أفضل هدف في مونديال قطر، وذلك في تصويت «فيفا»، الخاص بالجماهير، متفوقا على كل من هدف السعودي سالم الدوسري المسجل في مرمى الأرجنتين، وهدف البرازيلي نيمار في مرمى كرواتيا، والهولندي كودي غاكبو في مرمى الإكوادور، وإنزو فيرنانديز لاعب الأرجنتين في مرمى المكسيك، وفينسنت أبوبكر لاعب الكاميرون في مرمى صربيا، ولويس تشافيز لاعب منتخب المكسيك ضد السعودية، وكيليان مبابي نجم فرنسا ضد پولندا، إلى جانب هدف آخر لريتشارليسون ضد كوريا الجنوبية، وبايك سيونغ لاعب كوريا الجنوبية في مرمى البرازيل.