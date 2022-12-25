تقرر بشكل نهائي إيقاف نجم نادي برشلونة الپولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، المباريات الثلاث القادمة في الدوري الإسباني.



جاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة الرياضية الإسبانية «تاد» الاستشكال المقدم من النادي الكتالوني ضد قرار إيقاف نجم هجوم الفريق (34 عاما) حيث أيدت المحكمة العقوبة المقررة على ليفاندوفسكي قبل انطلاق بطولة كأس العالم في قطر.



يشار إلى أن ليفاندوفسكي نال البطاقة الصفراء ثم الحمراء خلال لقاء برشلونة أمام اوساسونا في 8 نوفمبر الماضي، وفي أعقاب ذلك صدر قرار بإيقافه لثلاث مباريات.



وكانت هذه هي أول بطاقة حمراء يتم إشهارها في وجه ليفاندوفسكي بعد أكثر من 9 أعوام ونصف العام عندما تم طرده بينما كان يرتدي قميص بوروسيا دورتموند في 9 فبراير2013، وترجع العقوبة المشددة نسبيا على لاعب بايرن ميونيخ السابق لأنه أثناء خروجه من الملعب أشار بسبابته على أنفه ثم وجهها ناحية حكم المباراة جيل مانانزو، وجاء في تقرير المباراة أن هذه الإشارة تعني «الاستهجان لقرار الحكم».



وحاول برشلونة استئناف القرار أمام الاتحاد الإسباني رافضا هذا التأويل، لكن احتجاجه قوبل بالرفض ما دفعه إلى اللجوء إلى المحكمة الرياضية.



وسيتعين على تشافي مدرب برشلونة خوض المباريات الثلاث المقبلة أمام إسبانيول في نهاية الشهر، واتليتكو مدريد في 8 يناير ثم إشبيلية في 14 يناير دون ليفاندوفسكي الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني بـ 13 هدفا.