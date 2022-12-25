ذكر خطاب من وزارة الاقتصاد بحكومة طالبان الأفغانية، أن الحكومة أصدرت أمرا لكل المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، في أحدث استهداف لحريات النساء في افغانستان.



وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبدالرحمن حبيب، ان الخطاب الذي ورد فيه أن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر جاء لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة لهن.



ويأتي القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمرا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي أدى الى انتقادات دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.