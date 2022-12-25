القاهرة ـ هناء السيد



قال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف الشيخ السيد عبدالمجيد إن هناك خطة غير مسبوقة في الإعداد لشهر رمضان الكريم، من خلال تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، مع تكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التراويح وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى.



وأوضح عبد المجيد ـ في تصريح امس ـ أنه في إطار مناقشة القطاع الديني بالوزارة امس خطة الاستعداد لشهر رمضان المبارك 1444هـ، فقد تم إلى جانب تكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرا والتي تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التراويح وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى، تكليف الإدارة المركزية للبر والأوقاف بإعداد خطتها لتوفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، و300 طن لحوم في إطار مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، على أن تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ بإذن الله تعالى.