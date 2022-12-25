استحداث لجنة استثمار وصندوق لتوزيع المكافآت بالتساوي في «التأمينات» أسوة بهيئة الاستثمار

إعلان دفعة جديدة من المرشحين للتوظيف الشهر المقبل و تسجيل الراغبين في التوظيف ينتهي الجمعة

شركة حكومية مقفلة .. لتخزين الأدوية والأغذية

"التأمينات": صندوق لتوزيع المكافآت بالتساوي أسوة "بهيئة الاستثمار"





مريم بندق



علمت «الأنباء» أن أمام مجلس الوزراء ملف استكمال خدمات ومرافق المدينة الترفيهية الجديدة، وإنشاء شركة حكومية مقفلة لتخزين الأدوية والأغذية، إلى جانب استحداث لجنة استثمار جديدة وصندوق لتوزيع المكافآت بالتساوي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أسوة بالهيئات العامة للاستثمار بالتوازي مع تشكيل مجلس إدارة جديد. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن مجلس الوزراء سينظر في إجراءات الهيئة العامة للاستثمار لتأسيس شركة مساهمة حكومية مقفلة، لإنشاء وإدارة وتشغيل مساحات تخزينية عمومية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها، لافتة إلى أن أي تعديل على تأسيس الشركة يتم بقرار من مجلس الوزراء حتى لا يتم الإخلال بنسبة الملكية الكاملة للدولة فيها.



وعلى صعيد طلب الحكومة تأجيل النظر في طلبات شراء قروض المواطنين، ذكرت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان طلب الحكومة لا يلزمها بشيء معين. وتوقعت المصادر أن يواصل مجلس الوزراء النظر في تنفيذ 6 تعهدات حكومية، على أن يعلن رسميا القرارات القابلة للتنفيذ، والتي تحقق عدالة الرواتب ورفاهية جميع فئات المواطنين، وتشمل الآتي:



1 - معالجة رواتب المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات أقل من 1000 دينار وتطبيق مسطرة واحدة للعدالة من خلال استراتيجية دعم المتقاعدين، والتي تحقق استدامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد تغطية العجز الاكتواري في المؤسسة.



2 - مشروع قانون البديل الاستراتيجي، الذي هو عبارة عن سلم جديد للرواتب لتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين حاملي المؤهلات نفسها، فليس مقبولا أن يكون لدينا موظفون بنفس المؤهلات ويحصل أحدهم على راتب يفوق الآخر.



3 - إعادة النظر في متلقي المساعدات الاجتماعية خاصة ربات البيوت والأرامل والمطلقات.



4 - الإفصاح عن الخيارات لدعم من يحتاج ويمر بظروف معيشية صعبة بعد دراسة الأوضاع المعيشية لجميع المواطنين في ظل معدلات التضخم والمسؤولية الاجتماعية للحكومة.



5 - الرؤية الاقتصادية التي تشمل السياستين المالية والنقدية للدولة التي تعزز الاستدامة ورفاهية المواطنين التي هي أساس لأي إصلاح اقتصادي.



6 - تعزيز سيولة الاحتياطي العام، حيث وعدت الحكومة بدراسة خطط كثيرة لتعظيم إيرادات الدولة.

إعلان دفعة جديدة من المرشحين للتوظيف الشهر المقبل و تسجيل الراغبين في التوظيف ينتهي الجمعة

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ، إن إعلان دفعة جديدة من المرشحين للتوظيف الحكومي سيتم الشهر المقبل، وسيتم إغلاق تسجيل الراغبين في التوظيف الجمعة 30 الجاري.

شركة حكومية مقفلة .. لتخزين الأدوية والأغذية

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إنه سيتم تأسيس شركة مساهمة حكومية مقفلة، لإنشاء وإدارة وتشغيل مساحات تخزينية عمومية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها .

"التأمينات": صندوق لتوزيع المكافآت بالتساوي أسوة "بهيئة الاستثمار"

علمت " الأنباء" أنه سيتم استحداث لجنة استثمار جديدة وصندوق لتوزيع المكافآت بالتساوي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أسوة بالهيئات العامة للاستثمار.

من الأهمية ذكر أن " الأنباء" قد نشرت أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة.