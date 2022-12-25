أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة نفط الكويت تترقب ان تتعاقد مع شركة بريطانية عالمية لتقديم خدمات استشارية لتقييم شبكة مراقبة جودة الهواء في الكويت، ومتابعة أدائها البيئي، وتطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة، وذلك في إطار التحول إلى مدن خضراء صديقة للبيئة وملائمة لحياة الإنسان، والمساهمة في تنفيذ برنامج المدن الذكية.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن شركة نفط الكويت قد استقبلت العروض المالية للعقد الاستشاري، حيث حازت شركة Ricardo-AEA البريطانية أقل العروض المالية بقيمة 4.7 ملايين دينار، وذلك من اصل 4 عروض مالية من شركتين محليتين وعالميتين تفاوتت أسعارها.



وذكرت أن النظام المزمع إدخاله في مناطق عمليات شركة نفط الكويت يتضمن العديد من البرامج النوعية، من أبرزها: برنامج الجودة والنوعية للتحقق من بيانات محطات جودة الهواء، وبرنامج تأهيلي لبناء الكفاءات الوطنية.