كشف مسؤول صحي صيني كبير أن نصف مليون إصابة بفيروس كوفيدـ19 تسجل يوميا في مدينة تسينغتاو وحدها في اعتراف نادر بأن الإحصاءات الرسمية لا تعكس واقع حجم الانتشار الجديد للوباء.



ونقلت واحدة من وسائل الإعلام التي يديرها الحزب الشيوعي الحاكم عن مدير الصحة قوله إن المدينة الواقعة في شرق البلاد تشهد «بين 490 ألفا و530 ألف» إصابة جديدة بكوفيد يوميا.



وقال بو تاو الذي نشرت تصريحاته في مقال الجمعة إن المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة تشهد «مرحلة انتشار سريع للعدوى قبل اقترابها من الذروة».



وأضاف المسؤول نفسه أنه من المتوقع أن يتسارع معدل الإصابة بنسبة 10% أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وتناقلت وسائل إعلام عديدة أخرى المقال الذي تم تعديله السبت لإزالة الأرقام منه.



وفي شاندونغ المقاطعة التي تقع فيها تسينغداو، لم تتحدث السلطات رسميا سوى عن 31 إصابة محلية جديدة.



وقللت معظم وسائل الإعلام الحكومية من خطورة الموجة الجديدة لكوفيد. وبدلا من ذلك وصفت تغيير سياسة «صفر كوفيد» بأنه منطقي ومدروس.



وقالت سلطات دونغوان بجنوب الصين الجمعة إن التوقعات تشير إلى أن عدد الإصابات الجديدة قد يبلغ 300 ألف يوميا، موضحا أن وتيرة انتشار الفيروس تزداد تسارعا.



وقال مكتب الصحة في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 10.5 ملايين نسمة في بيان إن «عددا من البنى التحتية الطبية والموظفين يواجهون صعوبات كبيرة وضغطا هائلا غير مسبوق».



من جهة اخرى، تعتزم هونغ كونغ إعادة فتح حدودها مع الصين بحلول منتصف يناير المقبل، بحسب ما أعلن رئيس السلطة التنفيذية جون لي لدى عودته من زيارة لبكين.



وقد أغلقت الحدود من الجانبين منذ حوالى ثلاث سنوات مع اعتماد الصين استراتيجية «صفر كوفيد» التي فرضت في سياقها قيود هي من الأشد في العالم لاحتواء انتشار الجائحة.



وستقدم السلطات المحلية من جانبي الحدود مقترحا يخضع لموافقة بكين «بهدف تنفيذه قبل حلول منتصف يناير»، بحسب جون لي.



وسمح لهونغ كونغ بتطبيق نسخة مخففة من استراتيجية «صفر كوفيد» الصينية للتصدي للوباء، لكنها أبقت على سلسلة من القيود والقواعد كانت أغلبية بلدان العالم قد تخلت عنها منذ فترة طويلة.



ويمكن حاليا للمقيمين في هونغ كونغ التوجه إلى الصين عبر بعض المعابر الحدودية، على أن يلتزموا بحجر صحي.



وتعتزم سلطات هونغ كونغ وبكين اعتماد حصص محددة لعدد الأشخاص المخولين عبور الحدود في يوم واحد لاحتواء تدفق المسافرين، على ما كشف جون لي.



وصدرت توجيهات لعناصر الهجرة والجمارك والشرطة بالعودة إلى مراكزهم الحدودية بعد عيد الميلاد، وفق وسائل إعلام محلية.