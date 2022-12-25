تقدم النائب ماجد المطيري، باقتراح برغبة طالب فيه إنشاء مسلخ جديد لخدمة لمناطق الجنوبية.

وقال في شرح اقتراحه إنه لما كانت المناطق الجنوبية البعيدة تعاني من عدم وجود مسلخ قريب منهم وعلى الأخص منطقي الوفرة وصباح الأحمد والمناطق الأخرى القريبة منهم والتي تتبع محافظة الأحمدي، حيث أنه لا يوجد سوى مسلخ واحد بالمحافظة في منطقة الظهر، مما ترتب عليه معاناة كبير للموطنين بتلك المناطق لعدم توافر تلك الخدمات لديهم.

ونص الاقتراح على" إنشاء مسلخ جديد لخدمة المناطق الجنوبية ومنها مناطق الوفرة وصباح الأحمد على أن يزود بأحدث الأجهزة والمعدات.