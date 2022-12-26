طلال بارا - دبي



في حدث إعلامي إقليمي أقيم في إمارة دبي الخميس الماضي، كشفت هيونداي عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة، وهي سيارة باليسيد الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة 2023.



وتأتي باليسيد الجديدة، التي تم تحسينها بالكامل، بتصميم محدث على كل من العناصر الداخلية والخارجية، ولا تتميز باليسيد الجديدة بتقنية الراحة والسلامة الجديدة فحسب، بل تتميز أيضا بأنظمة ADAS «مساعدة السائق المتقدمة».



قال هيونج جونج إم، رئيس هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا، المقر الرئيسي: تعكس هيونداي باليسيد الجديدة أفضل تطبيق للغة التصميم والقدرات التكنولوجية لشركة هيونداي.



وأضاف: التصميم الجديد في باليسيد جاء بتفصيل جديدة وعديدة، وميزات الفخامة والراحة المحسنة للغاية، والعديد من التقنيات الذكية الموجهة نحو الأسرة.

هذه الميزات الأفضل في فئتها، جنبا إلى جنب مع التزامنا بالجودة، تجعل من هيونداي باليسيد الجديدة منافسا هائلا في فئة سيارات الدفع الرباعي العائلية.



تصميم جدير بريادة فئتها



تم تحسين تصميم باليسيد الجديدة بعناية ليعكس الريادة والإحساس بالفخامة، بدءا من شكل الشبك، الذي أصبح الآن أكثر اتساعا، يعكس الشكل المتتالي شكل درع قوية.



إن توقيع لغة تصميم هيونداي الملحوظ هو نظام الإضاءة الأمامي الجديد الذي يتميز بمصابيح LED مركبة متصلة رأسيا، مما يشكل إطارا حاد الحواف للشبكة.



من الجانب، عجلات الجديدة بقياس 20 بوصة مع مظهر جديد متدفق متعدد الأضلاع. يعزز أيضا الصورة القوية، تفاصيل التحسين الجديدة على عنصر اللوحة الأمامية السفلية. وكذلك يتضمن المظهر الجانبي الممتد للغطاء.



وتتجلى الرحابة المذهلة لسيارة الدفع الرباعي الأعلى من هيونداي من خلال الأعمدة C الجريئة والواجهة الزجاجية الجانبية البانورامية.



من الخلف، تضيف المصابيح الخلفية LED العمودية الأيقونية وتفاصيل لوحة الانزلاق السفلية للواجهة السفلية مزيدا من الوقفة العريضة.



يشتمل التصميم المحدث على تحسينات الديناميكية الهوائية أيضا، بما في ذلك زاوية عمود A سريع، وزخرفة على جانب المفسد الخلفي، ومنطقة تبريد أمامية مع دليل هواء داخلي ممتد، وألواح سفلية هوائية، وعاكسات هوائية للعجلة الخلفية.



القوة المحركة



تأتي قوة باليسيد من عدة خيارات للمحركات، بدءا من محرك MPI V6 سعة 3.5 ليترات بقوة 272 حصانا و330 نيوتن متر عزم الدوران، ولمزيد من الأداء تتوافر السيارة بمحرك V6 سعة 3.8 ليترات ذي دورة أتكينسون، بنظام توقيت الصمامات مزدوج CVVT والحقن المباشر، للحصول على طاقة وكفاءة ممتازين.

وينتج المحرك الأخير سعة 3.8 ليترات ما يقدر بـ 295 حصانا وما يقدر بـ 355 نيوتن متر من عزم الدوران، وتنتقل هذه القوة للعجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي محسن من ثماني سرعات مع محول عزم دوران متعدد الألواح ويوفر الدفع للعجلتين والدفع الرباعي HTRAC، مع نسبة قيادة نهائية تبلغ 3.648 لتسريع واثق.



وتتميز باليسيد بأداء هادئ للغاية، مع عزل سخي تحت غطاء المحرك، وسجاد خاص مانع للصوت، وضبط مجموعة نقل الحركة التي توفر استجابة خطية سلسة.



وتزود باليسيد الجديدة بنظام HTRAC AWD من هيونداي الذي تم تطويره كنظام متعدد الأوضاع، ويوفر قابضا إلكترونيا متغير عزم الدوران، مع تحكم نشط في عزم الدوران بين المحاور الأمامية والخلفية، وتساعد أوضاع HTRAC Normal وSport وSmart التي يختارها السائق على توفير تحكم واثق في جميع الظروف الجوية.

يمنح الإعداد الرياضي شعورا أكثر رشاقة من خلال إرسال المزيد من عزم الدوران المتاح إلى العجلات الخلفية، لإحساس ديناميكي رياضي عند الرغبة.



ويحتوي هذا النظام على نطاق أوسع من تباين توزيع عزم الدوران مقارنة بالعديد من الأنظمة المنافسة، وقد تم ضبطه وفقا لظروف مثل تسارع الخط المستقيم، والانعطاف بسرعة متوسطة أو عالية، وانطلاق التلال.



تقنيات السلامة الجديدة



في سيارات الدفع الرباعي العائلية، تأتي السلامة أولا، لذلك تأتي 2023 باليسيد بأحدث ميزات وتقنيات السلامة ومساعدة السائق.

يتمتع ركاب المقصورة بحماية الوسائد الهوائية من الصدمات الجانبية بشكل قياسي.

تتضمن المجموعة المتزايدة باستمرار من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة العديد من التقنيات المبتكرة، بما في ذلك مساعد تجنب الاصطدام الأمامي، ومساعد تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، ومساعد الخروج الآمن، وتحذير السائق، ومساعد الضوء العالي، ومساعد تتبع المسار، وحركة المرور الخلفية.

المساعدة في تجنب الاصطدام، والمساعدة على تجنب الاصطدام في الركن العكسي، ومساعدة الركن الذكية عن بُعد.

المقصورة الداخلية: راحة.. ملاءمة.. وفخامة

تأتي سيارة باليسيد 2023 الجديدة الآن بالعديد من مستجدات الراحة والرفاهية للسائقين والركاب.

مقعد السائق بتقنية Ergo الجديدة، والذي تم تصميمه لتوفير الراحة والمساعدة في تقليل التعب أثناء القيادة الطويلة. يتمتع ركاب الصف الثاني الآن براحة معززة مع مساند رأس مجنحة إضافية وتهوية للمقاعد لمزيد من الراحة.

ميزة تقنية ذكية أخرى تهدف إلى توفير مزيد من الراحة للسائق، وهي مرآة الرؤية الخلفية «الرقمية المركزية» ذات الشاشة الكاملة، والتي تستخدم كاميرا الرؤية الخلفية للسماح للسائق بالرؤية بوضوح خلف باليسيد الجديدة دون عوائق الركاب أو البضائع.

تتميز الشاشة الكبيرة مقاس 12 بوصة التي تتمحور حول المستخدم بالعديد من التطبيقات والوظائف، بما في ذلك إمكانية الاتصال بالهاتف الذكي وقدرات النسخ المتطابق.

تضيف فتحات التهوية الأفقية الرفيعة الجديدة إحساسا بالرحابة والأجواء المتميزة. تمت إعادة تصميم لوحة العدادات لإضفاء مظهر أكثر ضخامة مع أنماط إضاءة محيطة جديدة. أيضا، تمت ترقية قدرة الشحن اللاسلكي من 5 واط إلى 15 واط لشحن أسرع للجهاز.

وينقل التصميم الداخلي لسيارات الدفع الرباعي الرائد والموجه نحو الأسرة جوا من الاسترخاء والراحة، مما يخلق مساحة عائلية مريحة للغاية ودافئة مع مقاعد قياسية لثمانية ركاب جاهزة لجميع الرحلات والنزهات العائلية.

ميزة جديدة وعملية هي مقعد الصف الثاني الذي يعمل بلمسة واحدة، والذي يتيح سهولة التشغيل لتحريك المقعد للأمام وبعيدا عن الطريق لسهولة الوصول إلى مقاعد الصف الثالث والخروج منها.

ويوفر الصف الثالث مقاعد قابلة للطي والإمالة لمزيد من الراحة، أما كراسي قبطان الصف الثاني فهي اختيارية أيضا، ومن أجل شحن الجهاز بشكل أسرع في جميع أنحاء الداخل، تمت إضافة منافذ USB-C جديدة، مما يوفر راحة إضافية لجميع الركاب.

العائلة أولاً

من الميزات التقنية المهمة جدا للأسرة أيضا نظام تنبيه الركاب الخلفي بالموجات فوق الصوتية، والذي يراقب المقاعد الخلفية للكشف عن تحركات الأطفال والحيوانات الأليفة، ويذكر السائقين بفحص المقاعد الخلفية عند الخروج من السيارة، إذا اكتشف النظام حركة في المقاعد الخلفية بعد مغادرة السائق للسيارة وقفلها، فإن النظام مصمم للمساعدة في منع نسيان الأطفال والحيوانات الأليفة في السيارة، ولكنه يمكن أن يساعد أيضا في حالة الانغلاق عن طريق الخطأ.