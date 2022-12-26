في هذه الفترة من العام، تحلل شركة ديليفرو بياناتها لتكشف عن التقرير السنوي أفضل 100 طبق على ديليفرو، وهو عبارة عن قائمة بأهم الأطباق التي يتم طلبها على المنصة من جميع أنحاء العالم.



وتجدر الإشارة إلى أن عشاق الطعام في الكويت تركوا بصمتهم في هذه القائمة العالمية، حيث تضمنت قائمة أفضل 100 طبق على ديليفرو تم طلبها في جميع أنحاء العالم خلال 2022 تسعة أطباق من الكويت، بدءا من البرغر، وصولا إلى الشاورما، وتشمل الأطباق الأكثر طلبا في الكويت، والتي تتضمنها لائحة أفضل 100 طبق ما يلي: قهوة أميريكانو المثلجة من ستاربكس، البرغر الأصلي من ثينيز برجر، سويت تشك من تشكس، تشيز برجر من فايف جايز، الكوب الصغير مع الإضافات من بيك، مجبوس الدجاج من فريج صويلح، بوكس كومبو من ريزينج كينز، ساندوتش شاورما دجاج من ابن عمي، شاك برغر من شيك شاك.



وفي الكويت، تضمنت قائمة «أفضل 30 طبقا» للأطباق الأكثر طلبا منها:



قهوة أميريكانو المثلجة ستاربكس - السرة، البرغر الأصلي ثينيز برغر، وسويت تشك تشكس، تشيز برغر فايف جايز، كوب صغير مع إضافات بيك - دروازة، مجبوس دجاج فريج صويلح، بوكس كومبو ريزينج كينز، ساندوتش شاورما دجاج ابن عمي، أميريكانو كاريبو، شاورما دجاج تريك، شاك برغر شيك شاك، Air Baked Chicken Fillet جود ستاف، Build Your Own Bowl ذا باول، ناتشوز سينسكيب، 4 قطع من ناجتس الدجاج ماكدونالدز، هابي ميل تشيز برغر ماكدونالدز، وك باوندر WK WK مطعم وك، شاورما دجاج كلاسيك جريلز، ميمي مونستر ميمي كاري.