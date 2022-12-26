ثمّن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الرعاية التي توليها الكويت قيادة وحكومة لأبنائها وبناتها من ذوي الإعاقة، والتي تتعاظم يوما بعد يوم وتترجمها جهات الاختصاص على أكمل وجه، لنجني جميعا ثمارها عاما بعد عام محليا وإقليميا وعالميا.



جاء ذلك خلال حضور ورعاية الشيخ فواز الخالد ليوم محافظة الأحمدي الرابع للوفاء لذوي الإعاقة تحت شعار «إبداعات وهمم» بالشراكة والتعاون مع مجمع كويت ماجيك، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وشركة البترول الوطنية وبدعم من بنك برقان.



وجال الخالد على مقار الجهات المشاركة التي وصلت الى 25 جهة، معربا عن إعجابه بتنوع المشاركات والحرص على تقديم أفضل الإبداعات والمهارات والمنتجات اليدوية والفنية والتراثية، مجددا التأكيد على اعتزازه ومحافظة الأحمدي الدائم بذوي الإعاقة الذين يمثلون ركيزة من ركائز المجتمع، وأنهم كانوا وما زالوا وسيظلون في بؤرة الاهتمام، وهذا استحقاقهم.



وأضا‏من جهتها، أكدت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هنادي المبيلش أهمية هذه الفعاليات ومساهمتها في دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع بإبراز وعرض إبداعاتهم ومهاراتهم وابتكارات فنية وعلمية.



وأوضحت المبيلش أن شهر ديسمبر حافل بالفعاليات التوعوية والرياضية والاجتماعية الخاصة بذوي الإعاقة، معربة عن سعادتها باهتمام الجهات الرسمية وغير الرسمية بهذه الفئة العزيزة على الجميع. بدوره، ثمن رئيس مجلس إدارة مجموعة عدنان الصالح التجارية هاشم الصالح، جهود محافظة الأحمدي لتنظيم الفعاليات المجتمعية التي تعكس اهتمام الكويت بكل فئات المجتمع، مؤكدا حرص مجمع كويت ماجيك على المسؤولية المجتمعية والمساهمة في تنظيم الفعاليات التي تدعم هذا التوجه بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية.



‏من ناحيته، أعربت المدير الأول للاتصالات والمسؤولية الاجتماعية لشركات التسويق والاتصالات بمجموعة بنك برقان حصة النجادة عن سعادتها بالاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 من أجل دعم تلك الفئة وضمان حقوقهم.



وقالت النجادة إن بنك برقان كان وما زال من أكبر الداعمين لهذه الفئة تقديرا لعزيمتهم وإصرارهم على تحدي إعاقتهم وتحقيقهم الإنجازات المتميزة في شتى المجالات.



‏وأعرب نائب الرئيس التنفيذي والناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية غانم العتيبي عن سعادته بأن تكون الشركة من الجهات المساهمة في يوم محافظة الأحمدي الرابع للوفاء لذوي الإعاقة كمبادرة طيبة تعكس اهتمام المحافظة بهذه الشريحة من مجتمعنا المستحقة لكل رعاية واهتمام.