نظم مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات لقاء حواريا بين السفير الصيني تشانغ جيان وي ولجنة العلاقات الدولية في مجلس الشباب الكويتي، تركز فيه النقاش حول العلاقات الصينية - الكويتية المتنامية وآفاقها المستقبلية ودور الشباب الكويتي في دعمها.



و قال سفير الصين تشانغ جيان وي بعد لقائه المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري في مكتبه بمعية رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشباب الكويتي: «إن العلاقات التي تربط الصين والكويت مميزة، والتعاون بين البلدين يتمتع بإمكانات هائلة وآفاق واسعة في مختلف المجالات».



وأشار السفير إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال دعم تمكين الشباب.



وأردف قائلا: «نحرص من الجانب الصيني على العمل مع الجانب العربي على تنفيذ (الأعمال الثمانية المشتركة)، والتي تغطي مجالات ثمانية، ومنها تنمية الشباب، وستعقد الصين منتدى لتنمية الشباب مع الدول العربية وستطلق خطة تعاون (10+10) بين الجامعات الصينية والعربية.



وأكد السفير أن بلاده شريك مخلص للكويت، ورحب بزيارة الشباب الكويتي إلى الصين، حتى يتعرفوا عن كثب على الصين بجوانبها المختلفة، موضحا أن الصين تولي أهمية كبيرة لتطوير الشباب وتنميتهم وتمكينهم، وأنه لدى البلدين آفاق واسعة من فرص التعاون المشتركة في هذا المجال.



من جانبه، قال عبدالعزيز العنجري: «إن اللقاء يأتي في إطار السعي المستمر لمركز ريكونسنس لخدمة القضايا الوطنية، ومنها تمكين الشباب المجتهد من تنمية وتطوير قدراته وتواصله في مجال العلاقات الدولية والديبلوماسية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن شارك المركز في تحضير الندوة الأولى لمجلس الشباب الكويتي بعنوان (ديبلوماسية الشباب) في يونيو الماضي».



وأضاف العنجري «في لقائنا مع السفير الصيني استطعنا طرح عدة تساؤلات في إطار حوار مفتوح وواضح وشفاف، كمرحلة اولى تمكننا من فهم الأبعاد الحقيقية لفرص الشراكة والتعاون مع الصين، ودور الشباب الكويتي في دعمها وتنميتها».



وقال العنجري: «سعينا في مركز ريكونسنس ومنذ التأسيس قبل 4 سنوات على بناء جسور تواصل مع الديبلوماسيين والخبراء الدوليين، لتعزيز العلاقات الثنائية بين المجتمع الدولي والكويت، ووجدت في اعضاء لجنة العلاقات الدولية جدية واهتماما بالاستفادة من هذه الجسور في مركزنا».



وعن اللقاء، قال عبدالرحمن السعيدي «انه من الضروري تأكيد الدور الذي يلعبه مركز ريكونسنس في دعمنا بالمجلس وخصوصا في لجنة العلاقات الدولية منذ بداية التأسيس ونعتبره شريكا اساسيا داعما لنا، فمركز ريكونسنس يقدم نموذجا حقيقيا في دعم الشباب الكويتي ورعايته».



واختتم السعيدي: «لقاء السفير الصيني يأتي تزامنا مع ازدياد التقارب الخليجي مع الصين.