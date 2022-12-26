تعتبر الحقوق العامة حجر الزاوية في عصرنا الحالي لتعلقها بذات الانسان، فهي حقوق مقررة لحمايته من اي انتهاك جسماني أو أدبي، وقد حرصت معظم الدول في دساتيرها وتشريعاتها على هذه الحقوق ولم تقصرها على مواطنيها فقط بل على جميع الافراد. ومن هذه الحقوق العامة وأهمها هو مبدأ المعصومية فلكل إنسان الحق في المحافظة على سلامة جسده وإن حدث عليه اعتداء فله الحق في المطالبة بتعويض ووقفه، ومن جهة اخرى فهو واجب عام على جميع الاشخاص بعدم الاعتداء سواء بالقتل او الضرب او الجرح، ففي الفقه الاسلامي اتى هذا المبدأ جليا في أبهى صورة بقوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).

هنا يكمن مبدأ المعصومية بالامتناع عن الاعتداء سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة

بقلم: أحرار سعيد العيدي - كلية الدراسات التجارية ـ تخصص القانون









