290 مواطناً عدد الكويتيين المسيحيين وجميعنا نتمتع بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور لجميع المواطنين ونعيش في أجواء من المحبة والسلام والرخاء

الشعب الكويتي جبل منذ القدم على التسامح والمحبة والتعايش مع جميع الأديان في سلام وأمان

الحرب لا رابح فيها.. أما السلام فيؤدي للاطمئنان والبناء والازدهار والتنمية وتحقيق رفاهية الشعوب

ندعو الله أن يعم السلام أرجاء العالم ودولنا العربية وخاصة في سورية والعراق واليمن وليبيا والسودان

ندعو الله أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين لينعم شعبها بالعيش في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف



أسامة أبوالسعود



في أجواء تسودها المحبة والحرية الدينية والأمن والأمان احتفل مسيحيو الكويت بعيد الميلاد المجيد لسيدنا عيسى بن مريم «عليهما السلام» وفقا للتقويم الغربي.



ورفع راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية القس عمانويل غريب عبر «الأنباء» أسمى آيات التهاني لكل المسيحيين في العالم بهذه المناسبة وخص بالذكر المسيحيين الكويتيين وأهل الكويت جميعا والمقيمين على أرضها الطيبة.



ووجه غريب الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حفظهم الله، على التهاني القلبية بهذه المناسبة السعيدة، وجميع من هنأ بعيد الميلاد المجيد.



ودعا غريب الله عز وجل أن يطيل عمر صاحب السمو الأمير وعضده سمو ولي عهده الأمين وأن يمنحهما الصحة والعافية لقيادة البلاد إلى مزيد من الخير والأمان والاستقرار والازدهار.



حرية دينية



وعن أجواء الحرية الدينية في الكويت والرد على من يدعون عكس ذلك، قال القس عمانويل غريب «الحمد لله نعيش أفضل الأجواء ونمارس شعائرنا بكل حرية»، ونقول لمن يدعون غير ذلك: «تعالوا لتروا بأعينكم ما نتمتع به من حرية العبادة والاحتفالات، والأمن والأمان، وهذا ليس غريبا على الكويت والشعب الكويتي الذي جبل على التسامح والمحبة والتعايش مع جميع الأديان».



290 مسيحياً



وعن أعداد المسيحيين الكويتيين، قال القس عمانويل غريب: عددهم 290 مواطنا، بحسب آخر إحصائية، وهم مجموعة من الأسر، وجميعنا نتمتع بنفس الحقوق والحريات التي كفلها الدستور الكويتي لجميع المواطنين ونعيش في أجواء المحبة والسلام والرخاء.



إنهاء الاحتلال



وعن دعواته بأن يعم السلام العالم وجه عمانويل غريب رسالة إلى القادة السياسيين في العالم أجمع بأن يسعوا إلى السلام لأن الحرب لا رابح فيها والجميع خاسر، أما السلام فيؤدي إلى الاطمئنان والبناء والازدهار والتنمية وتحقيق رفاهية الشعوب.



وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال غريب «ندعو الله أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين لكي يفرح الشعب الفلسطيني وينعم بالعيش في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».



شكراً رجال الداخلية



ووجه غريب الشكر إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ووزارة الداخلية التي تسهر على راحة المصلين وتوفر كل سبل الأمن والأمان والطمأنينة لنمارس شعائرنا بكل حرية «فشكرا جزيلا لهم».



وفي ختام تصريحاته، دعا القس عمانويل غريب الله عز وجل أن يعم السلام ربوع العالم وخاصة دولنا العربية في سورية والعراق واليمن وليبيا والسودان، سائلا الله عز وجل أن يعطيهم الحكمة ليقودوا بلادهم نحو الخير والاستقرار.