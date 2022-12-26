الصفة في الدعوى هي ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق، والدعوى لا تقبل إلا من صاحب الحق او من ينوب عنه، ورفع الدعوى تكون من صاحب الحق ولا يجبره احد عليها. ومحكمة النقض المصرية اقرت بأن الصفة في الدعوى امر ضروري لقبول الدعوى، كما قضت محكمة النقض المصرية بعدم قبول الدعوى التي ترفعها الزوجة في حياة زوجها لإبطال تصرف حاصل منه في المال او الاولاد. ولكن، هناك بعض الاستثناءات في رفع الدعوى مثل: أ ـ الدعوى غير المباشرة، ب ـ دعوى النيابة العامة، ج ـ دعوى الحسبة، د ـ دعوى النقابات والجمعيات. فهذه الدعاوى يمكن ان ترفعها الجهة دون الرجوع الى صاحب الحق.



الطالب: جاسم فاضل السلمان - كلية الدراسات التجارية ـ تخصص القانون