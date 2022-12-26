عبدالكريم أحمد



من المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية صباح اليوم جلستها لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بالدوائر الأولى والثانية والثالثة، بعدما أجلتها الجلسة الماضية للاطلاع على محاضر الفرز.



وتنظر المحكمة، في جلسة غد، طعنين بالدائرة الأولى وتسعة طعون في الدائرة الثانية، وخمسة طعون في الدائرة الثالثة، فيما تنظر بعد غد الأربعاء 19 طعنا في الدائرتين الرابعة والخامسة.



يذكر أن المحكمة قضت الشهر الماضي بعدم قبول 13 طعنا في نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة والمراسيم المتعلقة بها، أبرزها مراسيم حل مجلس الأمة السابق ومرسوما التصويت بالبطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة.