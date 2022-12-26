تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بنشر جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية في موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني، وفي وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للديوان.



وجاء في مقدمة الاقتراح إنه نظرا لما تم تداوله أخيرا من الكشف عن قرارات تم اتخاذها من قبل مجلس الخدمة المدنية ولم يتم نشرها في موقع ديوان الخدمة المدنية، ما يثير التساؤلات والشكوك حول مشروعية هذه القرارات، وانطلاقا من تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والحوكمة التي هي من أهداف وخطة الحكومة.



ونص الاقتراح على نشر جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية في موقع ديوان الخدمة المدنية الإلكتروني، وفي وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للديوان.