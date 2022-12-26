قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني بيد أن كييف وداعميها الغربيين رفضوا المشاركة في محادثات.



وأضاف بوتين في مقابلة مع قناة «روسيا 1» الرسمية أذاعتها امس «نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه».



وأكد بوتين أن بلاده تتحرك «في الاتجاه الصحيح» في أوكرانيا نظرا لأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحاول تقسيم روسيا.

وتابع بوتين قائلا «أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح، ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا. وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا».



ولدى سؤاله عما إذا كان الصراع الجيوسياسي مع الغرب يقترب من مستويات خطرة، قال بوتين «لا أعتقد أنه خطر للغاية».

وأضاف بوتين أن الغرب بدأ الصراع في أوكرانيا في 2014 عندما أطاح بالرئيس الموالي لروسيا في احتجاجات عرفت باسم ثورة الميدان.



وفي السياق ذاته، دعا بابا الفاتيكان فرنسيس امس إلى إنهاء الحرب «الهوجاء» في أوكرانيا، منددا في رسالته التقليدية بمناسبة عيد الميلاد باستخدام الغذاء «سلاحا» في النزاع.



وتوجه فرانسيس إلى آلاف المؤمنين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس حيث رفع بعضهم الأعلام الأوكرانية.



وأضاف «عصرنا يعيش حالة مجاعة للسلام في مناطق أخرى أيضا، وفي مسارح أخرى لهذه الحرب العالمية الثالثة»، مشيرا إلى بلدان عدة تجد صعوبات في عيد الميلاد هذه السنة بينها أفغانستان واليمن وسورية وبورما إضافة إلى النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي ولبنان وهايتي.