هادي العنزي



انفرد «الفتاة» بصدارة دوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات، بعد تفوقه على التضامن 5-1 في المواجهة التي جمعتهما على صالة نادي الكويت ضمن منافسات الجولة الـ 7 للبطولة، ليرفع الفتاة رصيده إلى 18 نقطة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 15 نقطة في المركز الثاني. وفي مواجهة ثانية، تفوق الكويت على نادي فتيات العيون 4-1 على ذات الصالة، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الثالث، فيما بقي «العيون» دون رصيد من النقاط بالمركز الأخير.



جاءت مواجهة الصدارة بين التضامن و«الفتاة» مثيرة فتقدم التضامن بالهدف الأول عبر ميارا فيرناندا، لكن رد فريق المدرب الوطني محمد الكندري جاء صاعقا وبخماسية توزعت على مدار شوطي المباراة، بعدما بسط أفضلية واضحة على اللقاء، وسجل لمتصدر الترتيب راريني كريستان (هدفين)، ومريم بارون (هدفين)، فيما تكفلت دينا علي بتسجيل الهدف الخامس لـ «الفتاة». وفي المباراة الثانية، لم يجد الكويت صعوبة في تجاوز فتيات العيون، وسجل أهداف الأبيض فرانشيسكا فاليريا (هدفين)، وفجر العامر (هدفين)، فيما سجل الهدف الوحيد لـ «العيون» الونا كيريلشوك.