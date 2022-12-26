

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق لـ «الأنباء»: وردتني استفسارات قبل فترة وجيزة بأن «الكويت على أعتاب موجة برد قارس وأن درجة الحرارة سوف تنخفض إلى الصفر ابتداءً من مساء اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل بسبب رياح نشطة سوف تهب على المنطقة».



وأضاف: لكن بعد الرجوع إلى خرائط الطقس ودراستها للمنطقة شمال الخليج العربي وشمال شرق شبه الجزيرة العربية تبين أنه لا توجد اي موجة برد متوقعة وذلك للأسباب التالية:



1- يسيطر على منطقة شمال شرق شبه الجزيرة العربية غدا مرتفع جوي تبلغ قوته بين (1016-1020) مليبار مما يجعل المنطقة منطقة خروج للرياح وليست منطقة استقبال لها.



2- تهب في يوم الثلاثاء رياح جنوبية شرقية (كوس مطلعي) تؤدي على ارتفاع في درجة الحرارة (16-18) درجة مئوية في النهار، وفي الليل تكون درجة الحرارة بين (10-12) درجة مئوية.



3- وجود مؤشرات قوية تشير إلى سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة من بعد ظهر يوم الثلاثاء القادم وحتى صباح الأربعاء بكمية مطر لن تزيد على (3) ملم كما أن هناك احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة في أيام الأسبوع الأول من السنة الجديدة.



4- من المتوقع أن تهب غدا رياح شمالية غربية بارده ونشطة جدا منشؤها شرق أوروبا تهب على سواحل البحر المتوسط من شمال مصر جنوبا حتى شمال لبنان شمالا وسوف تتوغل هذه الرياح النشطة إلى داخل مصر وتصل إلى جنوب مصر وشمال السودان



5- سيهب جزء من هذه الرياح على منطقة تبوك والمنطقة الشمالية الوسطى من شبه الجزيرة العربية.



6- من المحتمل ان تكون هذه الرياح سببا في سقوط الأمطار بعد غد الثلاثاء على منطقة شمال الخليج العربي ولكن تأثير هذه الرياح من المحتمل الا يصل الينا حيث ان هذه الرياح النشطة سوف تتحول إلى رياح جنوبية بعد تجاوزها منتصف شبه الجزيرة العربية.



فالرياح يوم الاربعاء من المحتمل ان تكون متقلبة الاتجاه تغلب عليها الرياح الشمالية الغربية وكذلك رياح النعشي خفيفة السرعة تنشط أحيانا ولن تزيد سرعتها على (35) كم / س قد تسبب حالة من عدم الاستقرار في الجو مع احتمال سقوط امطار في الفجر.

وأما درجات الحرارة فإن الجو سوف يميل قليلا نحو البرودة في الليل حيث من المتوقع ان تكون الحرارة بين (10-14) درجة مئوية في الليل وفي النهار بين (20-22) درجة مئوية. والله تعالى أعلم.





