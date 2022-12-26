حقق نادي الطموح الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية أول من أمس 7 ميداليات (ذهبيتان و3 فضيات وبرونزيتان) في ملتقى سلطنة عمان الدولي لألعاب القوى الذي نظمته اللجنة البارالمبية العمانية على مدى يوم واحد بإشراف اللجنة البارالمبية الدولية وبمشاركة 8 أندية تمثل 6 دول عربية وعالمية.



وهنأت رئيس مجلس إدارة نادي الطموح ورئيس الوفد رحاب بورسلي أبطال وبطلات النادي والجهازين الفني والإداري بهذا الإنجاز، واصفة إياه بـ «محطة جديدة» لمشاركات منتسبي النادي.



وقالت بورسلي إن جميع رياضيي النادي كانوا على مستوى المسؤولية واللياقة ونجحوا في تقديم صورة مشرفة لرياضة ذوي الإعاقات الذهنية، مبينة أن المستوى العالي للمنافسة مكنهم من تسجيل واعتماد أرقامهم في التصنيف الدولي لألعاب القوى.



وأكدت أن نتائج الملتقى تمنح الكثير من الثقة بالخطط المستقبلية لتطوير وبناء قاعدة متميزة من الأبطال، مضيفة أن النادي يمتلك إمكانات فنية ومواهب متميزة بمختلف الألعاب ما يؤهله لتحقيق مزيد من الإنجازات، معربة عن شكرها للجنة البارالمبية العمانية لإتاحتها فرصة المشاركة لنادي الطموح.



وأفادت بورسلي بأن اللاعبة حنين المسباح واصلت تألقها بإحراز الميدالية الذهبية في سباق 100 متر فئة (T20)، فيما أحرزت اللاعبة مريم الهندي الميدالية الفضية في سباق 100 متر من نفس الفئة، وكذلك أحرز اللاعب عبدالله سالمين ميداليتين ذهبية في 200 متر وفضية في 100 متر فئة (T20).



وقالت إن اللاعب فوزان الجسار أحرز الفضية في 200 متر والبرونزية في 100 متر فئة (T20)، فيما أحرز اللاعب حسن سمير البرونزية في سباق 200 متر، كما أنه حقق رقما شخصيا جديدا في سباق 100 متر في فئة (T36).