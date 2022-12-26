تُوج الفارس الدولي نجم نادي الكويت للفروسية علي جاسم الخرافي بلقب الجولة الرابعة من النسخة الثانية لدوري الاتحاد الكويتي للفروسية بعد منافسة قوية مع باقي الفرسان في البطولة التي أقيمت يومي الجمعة والسبت في مضمار نادي الصيد والفروسية بمنطقة صبحان.



وفاز الخرافي بصدارة الجائزة الكبرى على ارتفاع 140 سم بزمن 39.49 ثانية من دون نقاط جزاء بعد جولة تمايز متفوقا على الفرسان أنطونيو موروزو وعبدالرحمن الفزيع وغازي الجريوي وعبدالله العوضي.



وفي الجائزة الصغرى على ارتفاع 130 سم، جاء فارس نادي الكويت غازي الجريوي أولا، تلاه أنطونيو موروزو وفواز السبيعي وعبدالله العوضي وماضي الخميس.



وقال الخرافي: «وفقني الله في الفوز بلقب الجولة الرابعة من الدوري بفضل الجهود الكبيرة التي قمنا بها في إدارة نادي الكويت والطاقم الفني والمعسكر التدريبي الصيفي وهناك منافسات قوية مع الفرسان غازي الجريوي وراكان الحساوي ولطيفة الهاجري ويارا الهنيدي».



وأضاف أن فرسان النادي يستعدون للمنافسة في البطولات الدولية التي ستقام شهري يناير وفبراير ومنها بطولة فئة 3 نجوم مؤهلة إلى كأس العالم.



بدوره، أوضح صفيان بوقماز المدير الإداري للاتحاد الكويتي للفروسية، أن الجولة الرابعة من الدوري قد اختتمت بنجاح وبارك لجميع الفرسان والفارسات الذين حالفهم الحظ في الفوز بالمراكز الأولى وصعدوا إلى منصات التتويج.



وقال بوقماز إن المستوى الفني للبطولة في ارتفاع والدليل على ذلك زيادة عدد الفرسان المشاركين في الأشواط المتقدمة على ارتفاعات 130 و140 سم حيث صعد العدد من 12 إلى 22 في شوط الجائزة الكبرى وهناك بطولات دولية ينظمها الاتحاد ستسهم في رفع المستوى الفني للفرسان، الأمر الذي يساعد في تشكيل منتخب قوي قادر على المنافسة في البطولات الخارجية باسم الكويت.