انتقد الفرنسي باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس الانجليزي السبت الاحتفالات «الغبية» لحارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، في أعقاب فوز بلاده على فرنسا في نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر.



كان مارتينيز، الفائز بجائزة القفاز الذهبي، أحد أهم عناصر الأرجنتين في طريقها الى اللقب الثالث في تاريخها.



في النهائي تصدى برجله بطريقة رائعة لانفرادية راندال كولو موانيه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني ليأخذ المباراة الى ركلات الترجيح تصدى خلالها لمحاولة كينغسلي كومان لتفوز الأرجنتين 4-2.



لكن بعد ذلك قام حارس أستون فيلا الانجليزي بحركة غير أخلاقية بعد تسلمه جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في البطولة، وفي المسيرة الاحتفالية في العاصمة بوينس ايرس حمل دمية ووجهها مغطى بصورة الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 3 أهداف في النهائي ونال جائزة هداف البطولة (8 أهداف).



وانتقد فييرا، الفائز بكأس العالم مع فرنسا عام 1998، تصرفات مارتينيز الغريبة.



وقال في مؤتمر صحافي على هامش المباراة ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الاثنين «أعتقد أن بعض الصور التي رأيتها من حارس المرمى الأرجنتيني تنقص قليلا مما حققته الأرجنتين في كأس العالم، لا أعتقد حقا أنهم كانوا بحاجة للقيام بذلك»، مضيفا: لكن، كما تعلمون، لا يمكنكم السيطرة على مشاعر العالم والقرارات أحيانا، لكن كان هذا قرارا غبيا من مارتينيز للقيام بذلك.