ذكر مدرب توتنهام اللندني أنطونيو كونتي انه «غير سعيد بالفعل» بسبب استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سريعا وبعد 8 أيام فقط من انتهاء كأس العالم، وأشار إلى أنه ربما يقرر إراحة بعض اللاعبين وعدم إشراكهم في مباراة الاثنين أمام برينتفورد نتيجة لذلك.



ومن بين 12 لاعبا في توتنهام شاركوا في نهائيات قطر 2022 قرر كونتي استبعاد حارس مرمى فرنسا هوغو لوريس والأرجنتيني كريستيان روميرو من تشكيلة مباراة الاثنين بعد أن شاركا في المباراة النهائية لكأس العالم الأحد الماضي.



وقال كونتي: «من المستحيل منحهم الكثير من الراحة، وبالتأكيد هؤلاء الذين لم يشاركوا في كأس العالم وعملوا طوال 4 أسابيع فهم في مستوى أفضل من هؤلاء الذين عادوا بعد نهاية كأس العالم، ولهذا أعتقد أنه لا بد لي من اتخاذ أفضل قرار بالنسبة لمباراة برينتفورد»، مضيفا ان اللاعبين العائدين من كأس العالم ليسوا في أفضل مستوى في الوقت الحالي.



ويحتل توتنهام المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الـ 20 برصيد 29 نقطة من 15 مباراة ويتخلف بـ 8 نقاط عن جاره اللندني أرسنال صاحب الصدارة الذي لعب مباراة أقل.