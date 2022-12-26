القاهرة - سامي عبدالفتاح



بعد فوز الداخلية على بيراميدز قبل يومين ضمن الجولة التاسعة للدوري المصري، شهدت نفس الجولة امس مفاجآتان جديدتان بفوز أسوان على إنبي 2-0 وفوز حرس الحدود على البنك الأهلي 2-1، والأندية الثلاثة أصحاب المفاجآت الثلاث في هذه الجولة من الأندية الصاعدة إلى الدوري الممتاز هذا الموسم، وتحتل جميعها مراكز متأخرة في جدول الترتيب.



كما شهدت الجولة نفسها تعادل المحلة مع فاركو دون أهداف، وبنفس النتيجة تعادل فيوتشر مع طلائع الجيش.



إلى ذلك، أعلن الأهلي بشكل رسمي اليوم إصابة لاعب الفريق أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، حيث قال رئيس الجهاز الطبي للفريق د.أحمد أبو عبلة: «تجرى حاليا إجراءات سفر اللاعب إلى النمسا لإجراء العملية الجراحية هناك بمعرفة الطبيب الذي سبق وأن أجرى لتوفيق الجراحة الأولى في وقت سابق».



من جهة أخرى، توقفت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس السوبر المصري لكرة السلة، وذلك بسبب انهيار جزء من الحاجز الحديدي لأحد المدرجات المتواجد بها جماهير النادي السكندري، في صالة د.حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.



وأنهى فريق الاتحاد السكندري الفترة الأولى بنتيجة 26-16 قبل أن يواصل سيطرته على الفترة الثانية بنتيجة 42-30 وواصل تألقه وصولا إلى 66-45 قبل نهاية الفترة الثالثة بثلاث ثوان حين سقط الحاجز الحديدي لأحد مدرجات فريق الاتحاد لتتوقف المباراة لإنقاذ الجماهير.



وتدخلت سيارات الإسعاف إلى الصالة لعلاج المصابين، دون الكشف حتى الآن عن أعداد المصابين.



وقرر اتحاد كرة السلة استئناف اللقاء في وقت يحدد لاحقا، وذلك من لحظة توقفها وبالنتيجة التي كانت عليها.