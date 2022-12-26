ألقى الحرس الثوري الإيراني القبض على سبعة أشخاص، بينهم مواطنون من مزدوجي الجنسية على صلة بالمملكة المتحدة، بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة، بحسب بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية.



وجاء في البيان أن «أجهزة المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني اعتقلت سبعة قادة رئيسيين للاحتجاجات الأخيرة لهم صلة بالمملكة المتحدة بينهم أشخاص من مزدوجي الجنسية كانوا يحاولون مغادرة البلاد».



من جهة اخرى، أيد القضاء الإيراني حكما آخر بالإعدام على متظاهر ممن شاركوا في الاحتجاجات الناقدة للنظام في إيران.



وبحسب القضاء الإيراني، أيدت المحكمة العليا حكما آخر بالإعدام صدر الشهر الماضي على رجل يبلغ من العمر 32 عاما.



وقالت المحكمة إن هذا الشخص حاول دهس ستة من ضباط الشرطة في نوفمبر الماضي، لافتة الى ان ضابط شرطة قتل وأصيب خمسة آخرون.



في الوقت ذاته، ألغت المحكمة العليا حكما آخر بالإعدام صدر بحق مغني راب إيراني كردي.



وكان قد حكم على «سامان. ج» بالإعدام في نهاية أكتوبر الماضي، لأنه كتب أغاني تنتقد الحكومة.