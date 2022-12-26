أكثر من 138 ألف مسافر على متن 1284 رحلة بواقع 642 ذهاباً و642 إياباً من 19 الجاري إلى أول يناير

دبي والدوحة وإسطنبول والقاهرة وجدة تتصدر وجهات المغادرين خلال عطلة رأس السنة الممتدة إلى 4 أيام

كل الإجراءات التشغيلية في مطار الكويت الدولي تطابق المتطلبات الدولية في ظل التعاون بين مختلف القطاعات



دارين العلي



أكد مدير إدارة العمليات في مطار الكويت الدولي منصور الهاشمي استعداد جميع قطاعات الطيران المدني وأجهزة المطار لإجراءات المغادرة والوصول للمسافرين خلال إجازة رأس السنة من 29 الجاري حتى بداية الأول من يناير.



وقال الهاشمي، في تقرير خاص لـ «الأنباء»، إنه من المتوقع ان تشهد حركة المغادرة والوصول خلال الفترة من 19 ديسمبر حتى الأول من يناير أكثر من 138 ألف مسافر على متن 1284 رحلة إلى ومن مختلف الوجهات بواقع 642 رحلة ذهابا و642 رحلة إيابا.



وأوضح أنه خلال هذه الفترة سيسجل مغادرة ما يزيد عن 77 ألف مسافر، بينما ستشهد قاعات الوصول قدوم 60.7 ألف عائد إلى البلاد.



أما عن أكثر الوجهات طلبا، فلفت الهاشمي إلى أن أعلى الوجهات خلال الإجازة المقبلة هي: دبي والدوحة والقاهرة وإسطنبول وجدة بالإضافة إلى الوجهات الأخرى كبيروت ودول أوروبا وأميركا والهند.



وذكر مدير إدارة العمليات في مطار الكويت الدولي أن الإدارة العامة للطيران المدني ـ قطاع شؤون المطار ممثلا بإدارة العمليات وضعت خطة تنسيقية كاملة مع جميع مقدمي الخدمات الأرضية والجهات العاملة في المطار استعدادا لإجازة رأس السنة الميلادية وعطلة منتصف العام الدراسي للمدارس والجامعات في المرحلة المقبلة.



ولفت إلى أن التنسيق مستمر لتيسير عمليات المغادرة والوصول وتقديم كل التسهيلات وفق طلبات التشغيل في جميع مباني الركاب وفق الرحلات المجدولة إلى عدة وجهات كتركيا وبيروت ومصر والدوحة والرياض وجدة ودول أوروبا وأميركا وشرق آسيا.



وأوضح أن الخطة تشمل جميع الإجراءات التشغيلية في ظل مراقبة ومتابعة من مختلف موظفي المطار بمختلف قطاعاتهم على مدار الساعة لضمان سير العمل بسهولة ويسر مشيرا إلى أن جميع الإجراءات التشغيلية تطابق المتطلبات الدولية. وناشد الهاشمي جميع المغادرين خلال المرحلة المقبلة التواجد في المطار قبل 3 ساعات من موعد الطائرات والتأكد من صلاحية جميع الوثائق الخاصة بالسفر في بلد الوصول والالتزام بجميع الشروط والأحكام المطلوبة للسفر إلى الوجهات المختلفة، كل دولة وفق إجراءاتها. ولفت إلى أن الطيران المدني يقوم بتعميم كل الإجراءات ونشر التعاميم الواردة من الدول الأخرى حول السفر إليها على شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية لإبلاغ المغادرين إلى تلك الوجهات بضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات. وتحدث عن حركة المطار خلال الفترة السابقة والحالية، لافتا إلى أن استضافة كأس العالم في قطر والموسم السياحي في المملكة العربية السعودية (موسم الرياض) وجهتان رئيسيتان سواء من الكويت أو عبر الترانزيت. بدوره، أكد مساعد المراقب في مطار الكويت الدولي حمد الشمري أن العمل يسير بسلاسة دون عرقلة أو دون تأخير في جداول الرحلات.



وقال انه من المتوقع ازدياد حركة السفر خلال إجازة رأس السنة، لذا فإن الإدارة العامة للطيران المدني تعمل بكامل طاقتها لتسيير هذه الرحلات دون تأخير، مؤكدا أن الموظفين متواجدون بنظام النوبات على مدار اليوم للتسهيل على المسافرين بمختلف فئاتهم ووجهاتهم. وأوضح أن الإقبال المتوقع ارتفاعه على السفر خلال موسم الأعياد والإجازات يتم التنسيق له مع مختلف الجهات العاملة في المطار لتسيير الرحلات بسهولة ويسر.