منصور السلطان



كعادتها دائما، تجهز وزارة الداخلية خطة أمنية تشارك بها جميع القطاعات الميدانية لمنع أي ظواهر سلبية قد تحدث خلال عطلة رأس السنة، وذلك حماية للمجتمع وأمن المواطن والمقيم، وللحفاظ على المظهر الحضاري للبلاد.



من جانبه، أكد مصدر أمني لـ «الأنباء»، أن الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب بحث مع قيادات قطاع الأمن العام إجراءات وخططا خاصة لتأمين المواقع والمرافق الحيوية والانتشار الأمني لدوريات الأمن.



وأوضح المصدر أنه تم تكليف ما يقارب 1000 دورية شرطة لمختلف القطاعات الميدانية يدعمهم 8 آلاف عسكري من مختلف الرتب، يتم توزيعهم في أماكن التجمعات الشبابية والشاليهات والمزارع والاسطبلات والمخيمات، وذلك لمواجهة الظواهر السلبية والمخالفة للآداب التي قد تحدث من قبل بعض الشباب في احتفالات رأس السنة الميلادية.



وأضاف المصدر أن تعليمات صدرت لرجال الأمن بالتعامل الحازم مع أي تجمعات شبابية تسيء إلى القيام والعادات والتقاليد أو إلى سمعة البلاد، مبينا ان الانتشار الأمني سيكون ضمن خطة محكمة تحت أعين قيادات وزارة الداخلية.