لا يحتكر خبراء الاستثمار الحكمة، فالأسواق تتغير بمرور الوقت، وقد يكون أداء خبراء الاستثمار الذين حققوا أداء ممتازا في فترة ما غير جيد في فترة أخرى.



مع ذلك، يتمتع خبراء الاستثمار بخبرة كبيرة في السوق، حيث استثمر الكثير منهم لعقود من الزمان ونجح بعضهم إلى حد أنهم أصبحوا مليارديرات.



وكان عام 2022 عاما مليئا بالتحديات بالنسبة للأسواق، حيث تسبب التضخم المرتفع في قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة سبع مرات، وتسبب ذلك في تراجع الأسواق وأصبح مناخ الاستثمار في عام 2022 مختلفا بشكل غير مسبوق.



في هذا الصدد، سنلقي نظرة على أشهر 10 خبراء استثمار على الإطلاق:







1 ـ وارن بافيت



٭ يحتل وارن بافيت المرتبة الأولى في القائمة، وهو مستثمر أميركي ومؤسس بيركشاير هاثاواي التي تعد أيضا واحدة من أكبر الشركات في العالم.



٭ يعد بافيت من أكبر مستثمري القيمة شهرة ونجاحا على الإطلاق، لإقباله على شراء الشركات عالية الجودة ذات المزايا التنافسية والاحتفاظ بها بشكل مثالي إلى الأبد.



٭ على الرغم من تبرعه بالفعل بأكثر من 49 مليار دولار، لاتزال ثروته تقدر بحوالي 109.5 مليارات دولار بفضل براعته الاستثمارية. ويخطط بافيت للتبرع بأكثر من 99% من ثروته.



2 ـ جورج سوروس



٭ جورج سوروس هو ملياردير أميركي ومؤسس صندوق سوروس للاستثمار (Soros Fund Management) الذي يعد واحدا من الصناديق الكلية الرائدة في التاريخ.



٭ نظرا لمواصلة سوروس العمل الخيري، وتبرعه بما يربو على 15 مليار دولار، أي ما يمثل 64% من ثروته الأصلية، فهو ليس ثريا مثل وارن بافيت على الرغم من أنه حقق مستوى مماثلا له من النجاح.



3 ـ جون بوغل



٭ هو مؤسس مجموعة فانغارد (Vanguard Group)، وهي شركة رائدة في إدارة الأصول ولديها أصول مدارة بقيمة 8.1 تريليونات دولار في عام 2022.



٭ كان بوغل مثلا أعلى للمستثمر العادي، وساعد عشرات الملايين منهم على الاستثمار بشكل أفضل، واشتهر بلقب «عراب صناديق المؤشرات» نظرا لأن مجموعة فانغارد هي من أطلقت أول صندوق مؤشر للمستثمر الفردي.



4 ـ جيمس هاريس سيمونز



٭ الملياردير جيم سيمونز هو مؤسس الصندوق الكمي الرائد في العالم «رينيسانس تكنولوجيز» الذي يشتري ويبيع آلاف الأسهم بشكل فصلي بناء على خوارزميات حاسوبية متطورة.



٭ هو أيضا أحد أغنى الرجال في العالم بثروة صافية قدرها 28.1 مليار دولار وفقا لمجلة «فوربس».



5 ـ ستيف كوهين



٭ الملياردير ستيف كوهين هو مؤسس صندوق التحوط الأميركي متعدد الإستراتيجيات «بوينت 72 آسيت مانجمنت» Point72 Asset Management.



٭ قد يكون خبراء الاستثمار الآخرون أكثر ثراء من ستيف كوهين وفقا لمجلة «فوربس»، إلا أنه يمتلك نادي «نيويورك ميتس» (The Mets) للبيسبول.







6 ـ كارل إيكان



٭ هو ملياردير ومؤسس شركة «إيكان كابيتال» Icahn Capital. وهو شخصية ناشطة وحاضرة بقوة في وسائل الإعلام الأميركي لشرح وجهات نظره حول الأسواق.



٭ نظرا لنجاحاته، يصنف إيكان كواحد من أغنى الأشخاص في العالم بثروة صافية قدرها 17.6 مليار دولار وفقا لمجلة «فوربس».



7 ـ ديفيد تيبر



٭ هو مؤسس صندوق التحوط الأميركي «أبالوزا مانجمنت» Appaloosa Management ومالك فريق «كارولينا بانثرز» (Carolina Panthers) من دوري كرة القدم الوطني.



٭ حقق تيبر نجاحا كبيرا نظرا لمسيرته المهنية في إدارة صندوق التحوط الذي اشترى حصة كبيرة في بنك أوف أميركا خلال عام 2009 مما جعله يحقق ربحا قدره 7 مليارات دولار.



8 ـ ستانلي دراكنميلر



٭ هو مؤسس شركة دوكين كابيتال (Duquesne Capital) التي تمتلك محفظة أسهم بقيمة تربو على 1.7 مليار دولار في نهاية الربع الثالث. وتقدر ثروته بنحو 6.4 مليارات دولار، وفقا لمجلة «فوربس».



٭ اشتهر ستانلي دراكنميلر بالعمل مع جورج سوروس في صندوق كوانتوم للتحوط (Quantum Fund) حيث حققا نحو مليار دولار من بيع الجنيه البريطاني على المكشوف عام 1992.



9 ـ تشارلي مونغر



٭ الملياردير تشارلي هو نائب رئيس شركة «بيركشير هاثواي» (Berkshire Hathaway) التي تعد أيضا تكتلا عملاقا بالإضافة إلى كونها صندوقا استثماريا.



٭ مونغر من مستثمري القيمة، مثل وارن بافيت، ويؤمن بشراء الشركات عالية الجودة بأقل من قيمتها الجوهرية والاحتفاظ بها إلى الأبد إن أمكن.



10 ـ بنيامين غراهام



٭ هو خبير اقتصادي معروف بكونه «أبا للاستثمار في القيمة». وقد ألف كتابا بعنوان «المستثمر الذكي» (The Intelligent Investor)، واشتهر بكونه مصدر إلهام لمستثمري القيمة من أمثال وارن بافيت وجون تمبلتون.



٭ كان بنيامين غراهام أيضا مديرا لصندوق بلغ متوسط عوائده السنوية حوالي 20% من عام 1936 إلى عام 1956.