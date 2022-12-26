محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص



حذرت إدارة مكافحة جرائم المال من عصابات متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني معلنة عن تلقيها العديد من الشكاوى من ضحايا تعرضوا للنصب على يد تنظيم عصابي يوهم المواطنين والمقيمين بالاستثمار في البورصات العالمية أو شراء الذهب أو النفط أو العملات الرقمية، محذرة من تحميل برنامج «Any desk».



وفي التفاصيل، فقد دعت إدارة مكافحة جرائم المال بوزارة الداخلية الأحد الجميع إلى ضرورة الحذر وعدم الاستجابة لطلبات تحميل تطبيق Any desk وغيره لأي غرض كان أو إنشاء روابط بنكية أو تلقيها منهم وكذلك عدم مشاركة رمز OTP مع أي شخص آخر.



وذكرت إدارة مكافحة جرائم المال في بيان صحافي اوردته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انها تلقت العديد من الشكاوى من اشخاص تعرضوا للنصب على يد تنظيم عصابي اوهم المواطنين والمقيمين بالاستثمار في البورصات العالمية أو شراء الذهب أو النفط أو العملات الرقمية من خلال تحميل تطبيق Any desk، فيتم التحكم بالهاتف المحمول والدخول إلى الحسابات البنكية.



وكانت «الأنباء» قد نشرت الأسبوع الماضي قضية مماثلة تضمنت تقدم العشرات من المواطنين ببلاغات عن تعرضهم للنصب بمبالغ مالية تقدر بالملايين وعلى اثر تلك البلاغات تم ضبط مواطن وايداعه نظارة مخفر شرق تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات.